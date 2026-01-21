La inesperada confesión de Wanda Nara que descolocó a Maxi López

El ex futbolista Maxi López se reencontró con Wanda Nara durante su reincorporación a las cocinas de MasterChef Celebrity de este último martes. La ex pareja protagonizó un inesperado cruce televisivo que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Según constató la Agencia Noticias Argentinas, la conversación entre la conductora y el participante comenzó centrada en la llegada de Lando, el nuevo hijo del deportista con la modelo Daniela Christiansson, y derivó en una revelación que nadie esperaba.

La frase de Wanda Nara que sorprendió a Maxi López: “Quiero un…”

Wanda aprovechó su visita a la estación de López para mantenerse al día con los recientes cambios del padre de sus hijos y, durante una charla sobre la reciente paternidad, la conductora confesó sus deseos de volver a ser madre.

“Ay, me dio ganas, Maxi, de un bebé”, lanzó la mediática. Cuando vio que el ex futbolista se quedó mudo y comenzó a reirse de manera incómoda, redobló la apuesta: «Te vi ahí con el bebé y dije ‘Ay, qué lindo’».

“Me salen bien”, retrucó el participante.

Tras el nacimiento del pequeño Lando, Wanda volvió a consultar sobre la posibilidad de una mudanza a Argentina, para así poder reunir a toda la familia. “Lo estamos viendo”, respondió López, dejando la puerta abierta a un posible regreso.

Sin embargo, el futbolista confesó hace poco que la mudanza ya es un hecho y que sucedería en febrero.