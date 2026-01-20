Maxi López: «Si Wanda es feliz, yo soy feliz»

El ex futbolista Maxi López habló sobre su actual vínculo con Wanda Nara, su ex pareja, y aseguró que “si ella es feliz» él también lo es», a la vez que remarcó: «Así es lo lindo. Le conviene a todos”.

Con el programa A la Barbarossa, su conductora Georgina Barbarossa le pregunto: “¿Cuánto tiempo estuviste sin ver a tus hijos? ¿Mucho?”.

Maxi López sobre Wanda Nara: “Hoy hay familia de nuevo y eso es lo importante”

En ese sentido, López respondió: «Y me ha pasado a veces que estuve como ocho o nueve meses sin poder ver a los chicos. Es una etapa que ya pasó, hoy nos vemos todos los días, estamos súper bien y la verdad que ese es el plan».

Luego habló de la supuesta tensión sexual que habría con Wanda Nara en las grabaciones de MasterChef Celebrity: «A los chicos los veo felices, no por la tensión sexual, no hay tensión sexual, hay familia, claro, hay familia de nuevo Hoy nos toca estar desde otra parte y la verdad que yo veo a los chicos tan felices y eso para mí es lo mejor».

«Yo a Wanda la veo bien. Wanda es Wanda, ya la queremos como es, siempre hay un poquito de pimienta. Si Wanda está feliz, nosotros estamos todos felices. Que haya armonía, que esté acompañada, a mí me encanta si es con él (por Martín Migueles) o con otro, que esté tranquila y eso está bueno», expresó.

Al ser consultado por su mujer, la modelo sueca Daniela Christiansson, que recientemente dio a luz a su segundo hijo, el ex futbolista aseguró que «Dani está súper feliz. Hoy decidimos venir a la Argentina y ella me ve feliz a mí. Y es eso, complementarnos, uno es feliz por el otro, yo soy feliz por ella».