La Joaqui habló de su salud mental: «Tuve un ataque de pánico social muy grave»

La Joaqui contó que sufrió un «ataque de pánico social» que aún no pudo superar. Lo reveló al visitar el programa Almorzando con Juana de El Trece.

“Me estoy reestableciendo. Toda la vida conflictuada pensando ‘qué van a decir, ‘qué miedo’ y tuve un montón de situaciones muy mediáticas negativas de amarillismo, con las que no supe lidiar”, dijo la cantante de RKT.

“Estuve mucho tiempo muy mal, porque tuve un ataque de pánico social muy grave y no me lo pude sacar”, añadió la cantante en el programa que conduce Juana Viale.

“Yo decía, ‘loco, cómo puede ser que a cualquier lugar a donde voy trato de ser copada, ser buena, ser educada y de saludar a todo el mundo’ y salen un rato en un canal a decir que yo no quise tocar en su evento porque no me dieron champagne y yo no tomo ni alcohol”, recordó La Joaqui.

“Es violento, porque primero me estás atacando a mí como alcohólica manija, que no soy, y la gente le va a creer. ¿A quién le van a creer, al egresado del colegio privado o a la cantante de RKT?”, cerró la artista.

La Joaqui contó que tiene problemas para socializar

En Olga, La Joaqui se definió como una amante de la comida sana y explicó: “Me cuido naturalmente porque me gusta mucho la comida sana, tengo esa suerte”. Por otro lado contó que tiene muchos problemas a la hora de socializar.

“Soy un desastre, mi vida social es quedarme en mi casa esperando tener contacto con la humanidad, me cuesta un montón”, dijo La Joaqui en una entrevista con Migue Granados.