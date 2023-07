La mamá de L-Gante contó cómo reaccionó Wanda Nara cuando se enteró de su detención

Claudia Valenzuela estuvo el jueves en Ciudad Magazine, y se refirió a la situación de su hijo L-Gante, quien continúa detenido hace más de un mes en Quilmes.

El cantante de General Rodríguez fue denunciado en la Justicia por el episodio ocurrido el 27 mayo y se lo imputa de privación ilegal de la libertad, amenazas y encubrimiento agravado.

Entre otros temas, la mamá del cantante Elian Ángel Valenzuela contó el contacto que tuvo con Wanda Nara apenas se conoció de la noticia de la detención de su hijo.

“Wanda me mandó un mensajito en el primer tiempo. Me dijo ‘fuerzas, Clau’, y otras cositas así dándome aliento en todo este momento. Fue buena onda”, dijo Claudia ante la consulta de Estefi Berardi.

Y agregó sobre la situación que está pasando la mediática en cuanto a su salud: “La última vez que estuve con él, el martes pasado, no le quise decir nada. No le mencioné el tema. A ella tampoco le escribí porque no sé si va a estar o no en las redes. El respeto, ante todo”.

“A lo mejor Elián ya se enteró de lo de Wanda. Después, como es un tema que salió en todos lados, se va a enterar. Es como ella dijo, cuando realmente tenés una amistad, no es para andar diciéndole ‘sí, yo le mande un saludo’”, cerró Valenzuela sobre el vínculo de su hijo con la mediática.