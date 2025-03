La mujer de Rubén Torrente, exmarido de Araceli González relató cómo se enteró de su muerte

Florencia Torrente, la hija mayor de Araceli González, sorprendió en redes sociales con un emotivo posteo por la muerte de su padre, Rubén Torrente, a los 62 años.

La palabra de Natalia Lezcano

“Ante todo, gracias por el apoyo incondicional, por mensajes, llamados. Sé que hay mucha gente que está preocupada por mí, por Vicente. Amigos conocidos, amigos de amigos. Creo que a todos nos tocó, les tocó desde algún lado la situación porque no es lo común, o sea, en este caso puntual, Rubén no estaba enfermo, no tenía nada, es súper sano, no consumía alcohol nunca, tomaba agua mineral, no fumó nunca, súper deportista”, comenzó a relatar Natalia Lezcano, su viuda y madre de Vicente, de 10 años.

La mujer contó con detalles cómo se conocieron y cómo ocurrió la muerte: “Jugó al fútbol, creo que cuando lo conocí, yo lo conocí cuando él tenía 39 años y yo tenía 21, 22. Ya en esa época me quedé a dormir con él y a la mañana sí iba a jugar al fútbol, o sea, como alguien que no tiene, que no hay nada externo que haga justamente para sentirse mal, sino al contrario, sino que siempre pensó en cuidarse, en verse bien, en sentirse más joven. Rubén muere con 62 años jugando al fútbol, fue el jueves 27 a jugar a un partido de fútbol con un papá amigo del cole, con Vicente que peloteaba en la cancha de al lado y a las 9 y un minuto recibo el llamado que nos cambió la vida para siempre, donde me dicen que él se había descompensado y que lo estaban reanimando y en ese momento su corazón se detuvo y ya no se pudo hacer nada”.

“Yo desde el jueves 27 hasta por lo menos fin de la semana pasada, creo que hice cosas automáticamente solo y por inercias, porque recuerdo por lo que me comentan mis amigas, mi familia, gente que estuvo muy cercana en casa conmigo, acompañándome, pero no tengo muchas, o sea, me acuerdo de situaciones, pero no recuerdo la forma en que las hice, creo que hay una cosa innata en mí, en organizar y en gestionar y ordenar cosas en situaciones límites”, siguió contando Natalia.

“No conocía lo que es la muerte, gracias a Dios, tengo mamá y papá sanos, no tenía ni idea que alguien cercano no esté en este mundo, con lo cual es muy shockeante porque se fue con Vicente y nunca más volvió. Hoy mi prioridad es mi hijo, ser mamá el tiempo que sea necesario para acompañarlo y que tenga no solo física sino también mentalmente las herramientas como para afrontar este momento que es durísimo. Y bueno, obviamente eso también va a ser acompañado con que yo esté bien, con que yo retome de a poco mi vida habitual, Vicente retomó el colegio, arrancó su terapia, yo reforcé mi terapia y de a poco tendré que volver a la vida no solamente porque me gusta lo que hago sino que además también hoy mi motor es este nene de 10 años que es fruto de una relación hermosísima, llena de amor, son 24 años que nos conocemos, 17 años que estuvimos juntos, con lo cual es toda una vida, yo tengo 45, con lo cual es como muy duro, muy duro porque lo conocí cuando tenía 21”, remarcó.

“Obviamente a los 21 no pensás lo mismo que a los 45, pero bueno, crecí en este vínculo hermoso, de ese vínculo hermoso vino Vicente. Hoy agradezco, yo soy la número 1 que decía no voy a tener hijos, lloré, lloraba porque para mí la vida era hermosa juntos, disfrutábamos un montón, viajamos. Y la llegada de Vicente, a pesar de que yo creo que sentía que no estaba destinada a ser mamá, potenció esa vida y se llenó de colores. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento a la hermosa vida que tuve junto a Rubén y papá Vicente. Y hoy sé que de a poco, en la medida que lo sienta y como me salga, voy a volver a acomodar las piezas necesarias para salir adelante. Así que nada, quiero agradecer a todos, a todos, a todos, a todos. Mi familia es incondicional, Flor es parte de mi familia y va a ser siempre. Y acá estamos, para seguir adelante. Gracias”, concluyó Natalia Lezcano.