La mujer que denunció a Joaquín Levinton difundió un comunicado: “He decidido guardar silencio”

Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual, anunció que no volverá a hablar públicamente hasta que todas las pruebas sean presentadas ante la Justicia. Su decisión se conoció luego de la renuncia de Adela González, la abogada que la representaba.

La causa que involucra a Joaquín Levinton sumó un nuevo capítulo. Paula, la mujer que denunció al líder de Turf por presunto abuso sexual con acceso carnal, difundió un comunicado después de que trascendiera que la abogada Adela González dejó de representarla.

La denunciante anunció que, junto con su nueva representación legal, tomó la decisión de no realizar más declaraciones públicas mientras avanza la presentación de pruebas ante la Justicia.

“Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton he decidido, junto con mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, expresó.

Qué denunció Paula contra Joaquín Levinton

La presentación quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Paula aseguró haber mantenido un vínculo informal con Levinton entre 2015 y 2020.

En su denuncia sostuvo que durante ese período habría sido víctima de abuso sexual en situaciones en las que había consumo de cocaína y afirmó que algunos de esos episodios habrían sido registrados en video.

Se trata de acusaciones que forman parte de la investigación judicial. Levinton negó públicamente los hechos denunciados y su defensa comenzó a difundir elementos que, según sostiene, respaldan su versión.

En los últimos días, además, se conocieron conversaciones privadas entre el cantante y la denunciante que la defensa pretende incorporar al expediente.

Por qué renunció la abogada de la denunciante

El comunicado de Paula llegó después de que Adela González confirmara que dejó de representarla por “diferencias de índole personal y profesional”.

La abogada explicó que una de las diferencias estuvo relacionada con la exposición mediática que adquirió el caso, ya que había recomendado a su entonces representada no conceder entrevistas hasta completar las presentaciones judiciales.

“Mi consejo profesional hacia Paula era que no salga en los medios, que no hablara hasta que no tengamos todo lo judicial presentado”, explicó González en diálogo con Sálvese quien pueda, el programa de Yanina Latorre.

La letrada aseguró que no comparte la estrategia adoptada en torno a la exposición pública de la denuncia.

“Me comentó que iba a hablar con otra profesional. Disiento de la forma en que lo quieren manejar y prefiero mantenerme al margen”, señaló.

Qué pasó con la denuncia anterior contra Levinton

Durante el tiempo en que representó a Paula, González también solicitó que la nueva denuncia fuera remitida al Juzgado N°6, donde había tramitado una presentación anterior vinculada al caso.

La abogada aclaró que aquella causa había sido archivada después de que la denunciante no se presentara a ratificarla ni avanzara con las instancias correspondientes.

“No es que la prueba fue insuficiente, no es que él fue sobreseído de la causa”, remarcó González al explicar la situación de aquel expediente.

Ahora, con una nueva representación legal, Paula anticipó que concentrará sus próximos pasos en la Justicia y evitará nuevas apariciones públicas mientras se incorporan las pruebas a la investigación.