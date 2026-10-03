Acusado de un homicidio en Ñorquinco seguirá en prisión

La Justicia Penal volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria para Roberto Cayunao, que está acusado de matar de una puñalada por la espalda a Jesús González en Ñorquinco durante los festejos de un partido del mundial de fútbol, el pasado 12 de julio. Su abogado defensor, Maximiliano Geido, consideró “arbitraria y carente de fundamentación” la resolución de prisión preventiva dictada contra el imputado por el juez de Garantías Ricardo Calcagno, quien ya había desestimado el pedido para aliviar sus condiciones de detención.

Geido propuso que su defendido cumpla la prisión domiciliaria en El Bolsón, a 120 kilómetros de la localidad donde ocurrió el crimen, de modo que no podía entorpecer la investigación o influir sobre testigos. Según el defensor, la medida hoy vigente viola la presunción de inocencia y priva al imputado de su derecho a trabajar y sostener a su familia. También incluyó en su alegato referencias a la “saturación” del penal III de Bariloche, donde permanece alojado hasta hoy.

Geido observó que no estaban probados los peligros procesales invocados para dictar la prisión preventiva estricta y señaló que la modalidad domiciliaria “podría resolver gran parte del perjuicio” que hoy sufre su defendido.

Pero el juez revisor Bernardo Campana resolvió ratificar la prisión preventiva de Cayunao, en coincidencia con lo reclamado por el fiscal Francisco Arrien, quien defendió la fundamentación de lo resuelto por el juez de Garantías al privar de la libertad al imputado. Aclaró que “de ninguna manera es un adelanto de pena”. Lo mismo sostuvo el abogado querellante Matías Aciar.

Arrien subrayó que la prisión preventiva domiciliaria es una medida excepcional “y no es la regla”. Aceptó “las dificultades de los lugares de detención”, pero esa situación -dijo- “no violenta la inocencia de las personas”.

Según Arrien, Cayunao tenía conocimiento previo con testigos y familiares de la víctima, lo cual fue valorado por el juez. A su entender, “no se ha fundamentado debidamente la arbitrariedad” del fallo de Calcagno.

El imputado enfrenta una investigación penal por homicidio simple. Según lo expuesto en la formulación de cargos, le dio muerte a González en una plaza pública, en el contexto de un altercado, en el que Cayunao se acercó a la víctima desde atrás con un arma blanca y le produjo una herida mortal.

El querellante Aciar dijo que se trató de “un hecho gravísimo” y que desde la imposición de la prisión preventiva, hace casi tres meses, “no hubo hechos nuevos” que cambien la situación. Dijo que los riesgos procesales son serios, que Ñorquinco tiene solo 1.000 habitantes, que todos se conocen y las familias involucradas viven cerca, lo cual “hace presumir un riesgo de entorpecimiento en la investigacíón”.

Cayunao tiene “familiares directos en la comisaría de El Bolsón”, según Aciar, quien lo interpretó como un factor que potenciaba el riesgo de fuga. El abogado defensor insistió en que los acusadores deben probar el riesgo de fuga o entorpecimiento, y no lo hicieron. “Dicen que no hubo cambios, pero sí los hubo, no es lo mismo estar detenido una semana que varios meses”, argumentó.

El juez Campana dijo que las “circunstancias especiales” que se requieren para disponer una prisión domiciliaria no estuvieron reflejadas en lo alegado por el abogado defensor. Los riesgos se desprenden “de la característica del hecho y del lugar donde ocurrió”, fue una de las razones invocadas por el juez Calcagno que recogió como válida por el juez revisor.

El conocimiento entre el imputado y los testigos que podrían declarar en el juicio es “un peligro concreto de que pueda entorpecer la investigación”, dijo Campana. Refirió que “cuestiones de salud o edad” podrían ser atendidas, pero no fueron citadas en este caso. Confirmó entonces lo resuelto en primera instancia y decidió mantener la prisión preventiva de Cayunao.