Servicio a la comunidad: CALF anunció cuatro cortes de luz para este domingo 4 de octubre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cuatro cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este domingo 4 de octubre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios con anticipación para evitar inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 4 de octubre

CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma: