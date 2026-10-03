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Servicio a la comunidad: CALF anunció cuatro cortes de luz para este domingo 4 de octubre en Neuquén

Las interrupciones responden a tareas de mantenimiento en la red eléctrica. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía.

CALF realizará cortes programados de energía.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cuatro cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este domingo 4 de octubre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios con anticipación para evitar inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 4 de octubre

CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma:

Horario JPGZona Afectada JPGMotivo del Trabajo JPG
07:00 a 15:00 Desde Ministro González hasta Alberdi entre Av. Argentina y Buenos Aires.Tendido de conductor para conectar a futuro línea de media tensión subterránea.
13:00 a 15:00 Desde Ministro González hasta Rivadavia entre Buenos Aires y Córdoba.Tendido de conductor para conectar a futuro línea de media tensión subterránea.
07:00 a 12:30 Desde Suárez Manuel hasta Independencia entre Borlenghi y Carmen de Patagones.Modernización de la red mediante tecnología inteligente y ampliación de la capacidad de distribución para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
08:00 a 14:00 Desde Rep. de Italia hasta Antártida Argentina entre Facundo Quiroga y Cristóbal Colón.Ampliación y adecuación de infraestructura eléctrica para aumentar la capacidad de suministro y acompañar el crecimiento de la demanda.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cuatro cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este domingo 4 de octubre.

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