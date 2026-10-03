Servicio a la comunidad: CALF anunció cuatro cortes de luz para este domingo 4 de octubre en Neuquén
Las interrupciones responden a tareas de mantenimiento en la red eléctrica. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cuatro cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este domingo 4 de octubre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios con anticipación para evitar inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 4 de octubre
CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma:
|Horario JPG
|Zona Afectada JPG
|Motivo del Trabajo JPG
|07:00 a 15:00
|Desde Ministro González hasta Alberdi entre Av. Argentina y Buenos Aires.
|Tendido de conductor para conectar a futuro línea de media tensión subterránea.
|13:00 a 15:00
|Desde Ministro González hasta Rivadavia entre Buenos Aires y Córdoba.
|Tendido de conductor para conectar a futuro línea de media tensión subterránea.
|07:00 a 12:30
|Desde Suárez Manuel hasta Independencia entre Borlenghi y Carmen de Patagones.
|Modernización de la red mediante tecnología inteligente y ampliación de la capacidad de distribución para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
|08:00 a 14:00
|Desde Rep. de Italia hasta Antártida Argentina entre Facundo Quiroga y Cristóbal Colón.
|Ampliación y adecuación de infraestructura eléctrica para aumentar la capacidad de suministro y acompañar el crecimiento de la demanda.
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