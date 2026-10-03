En plena pelea por el apellido, resurgen los fuertes dichos de Jimena Campisi sobre Teresa Costantini

Mientras Teresa y Eduardo Costantini mantienen una disputa judicial por el uso del apellido, volvieron a cobrar relevancia las declaraciones que Jimena Campisi realizó tiempo atrás sobre su exsuegra. La modelo recordó entonces el doloroso conflicto que atravesó durante su embarazo y dejó una frase contundente: “En la vida todo vuelve”.

La pelea entre Teresa y Eduardo Costantini abrió un nuevo capítulo en una historia familiar atravesada por conflictos que, en algunos casos, llevan años. En ese contexto, volvieron a circular declaraciones que Jimena Campisi hizo meses atrás, cuando habló sobre Teresa y recordó episodios que, según aseguró, todavía tiene muy presentes.

Según consignó América TV en aquel momento, la expareja de Tomás Costantini y madre de Milo se refirió tanto a su antigua relación con la familia como a la disputa por el apellido que enfrenta a Teresa con Eduardo.

Qué había dicho Jimena Campisi sobre Teresa Costantini

Campisi se mostró crítica respecto de que una mujer continúe utilizando el apellido de su exmarido después de una separación.

“No estoy a favor de que las mujeres sigan usando el apellido del marido; hoy tenemos derechos y lo más lindo es tener tu propio apellido”, expresó entonces.

Sin embargo, la frase que más repercusión tuvo llegó cuando relacionó la situación actual de Teresa con lo que ella misma asegura haber vivido años atrás dentro de la familia.

“En la vida todo vuelve. A mí me dolió mucho, yo sufrí mucho y es algo que tengo marcado siempre”, manifestó Campisi.

Sus declaraciones no fueron realizadas ahora, sino tiempo atrás, cuando el enfrentamiento por el apellido ya había tomado estado público. Sin embargo, vuelven a adquirir relevancia ante la escalada del conflicto entre Teresa y Eduardo.

El conflicto que Jimena Campisi nunca olvidó

Para entender sus palabras hay que remontarse a 2011, cuando Jimena estaba embarazada de Milo y su relación con Tomás Costantini ya había terminado.

En aquel momento, Teresa habló públicamente del embarazo y lanzó una frase que generó una fuerte polémica: “Ojalá sea de él”, en referencia a la paternidad de su hijo.

Jimena respondió visiblemente afectada y aseguró que Tomás nunca había puesto en duda que fuera el padre.

“Se me pone la piel de gallina cada vez que la escucho”, manifestó Campisi entonces. También expresó cuánto le dolía que ese cuestionamiento proviniera de quien iba a convertirse en la abuela de su hijo.

El llamativo dato que Jimena contó sobre su hijo

Cuando tiempo atrás volvió a referirse a los Costantini, Campisi también reveló cómo era el vínculo de Milo con la familia paterna.

Según aseguró, su hijo llevaba varios años sin mantener contacto con su padre ni con sus abuelos paternos. Y agregó una frase particularmente significativa teniendo en cuenta la disputa que gira alrededor del apellido.

“Mi hijo hoy se hace llamar Campisi y estoy feliz por eso”, afirmó.

También recordó la extensa disputa por la cuota alimentaria y señaló que finalmente logró llegar a un acuerdo con Eduardo Costantini.

Tomás Costantini había salido a responderle

Las declaraciones que Jimena hizo en aquel momento tuvieron respuesta de Tomás Costantini, quien cuestionó que su expareja opinara sobre el conflicto de sus padres.

Tomás sostuvo que Campisi no había formado parte durante suficiente tiempo de la intimidad familiar como para conocer en profundidad la relación entre Teresa y Eduardo. También dio una versión diferente sobre los motivos por los cuales llevaba años sin ver a Milo.

Respecto del enfrentamiento de sus padres, buscó mantenerse al margen y afirmó: “Acompañamos a mi madre y a mi padre, pero no tomo partido, no es mi lugar”.

La pelea de Teresa y Eduardo que vuelve a poner aquellos dichos en escena

La disputa entre los Costantini continúa porque Eduardo busca que su exesposa deje de utilizar su apellido, mientras Teresa sostiene que después de décadas de llevarlo se convirtió también en parte de su identidad personal y profesional.

Teresa fue categórica al defender su postura: “Mi apellido es mi identidad”.

Es precisamente ese escenario el que vuelve a poner en primer plano las palabras pronunciadas tiempo atrás por Jimena Campisi. No se trata de nuevas declaraciones de la modelo, sino de un testimonio que adquiere otra dimensión mientras el enfrentamiento entre Teresa y Eduardo Costantini suma capítulos.

Y hay una coincidencia llamativa: tanto la disputa actual como aquella vieja herida familiar tienen en el centro el peso del apellido Costantini y lo que representa para cada uno de sus protagonistas.