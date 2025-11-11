El policial de 8 capítulos que es furor en Netflix y encabeza el ranking mundial 

Llegó a Netflix la miniserie La Locura, una producción que acaba de estrenarse en la plataforma y está siendo una de las más elegida por los usuarios al punto que va camino a convertirse en la mejor del año. Conocé los detalles.

Tiene 8 capítulos, es furor en Netflix y es una miniserie policial que no te podés perder

La miniserie cuenta la historia de un hombre afroamericano que enfrenta la discriminación en un contexto hostil. Todo cambia cuando ocurre un asesinato que lo obliga a tomar decisiones extremas para salvarse. A medida que avanza, las tensiones raciales y las preguntas sobre la justicia y la moralidad mantienen al espectador al borde del asiento.

La producción estadounidense es ideal para maratonear porque cuenta con apenas ocho episodios de unos 45 minutos cada uno. Es dirigida y creada por Stephen Belber y es protagonizada por Colman Domingo.

Sinopsis de La Locura, la miniserie furor de Netflix

«Tras encontrar un cadáver en lo profundo de las montañas Pocono, un experto en medios es acusado injustamente del asesinato de un infame supremacista blanco».

Reparto de la miniserie La Locura

Colman Domingo

Marsha Stephanie Blake

Amanda Ramsaran

Thaddeus J. Mixson