Thiago Medina anunció su separación de Daniela Celis y contó lo dolorosa que fue la desición

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, Thiago Medina confirmó que se separó de la madre de sus hijas, Daniela Celis, y no ocultó los motivos detrás de la decisión.

El video de Thiago Medina anunciando su separación con Daniela Celis

💔 Thiago de #GranHermano anunció su separación de Daniela Celis pic.twitter.com/hYJDE6A0hH — fefe (@fedeebongiorno) May 5, 2025

«Dani y yo ya no estamos más juntos. Estamos separados. Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente. Yo acá me estoy yendo en la bici donde me mudé. Estoy acá a 15 cuadras de la casa de mis hijas, así las puedo venir a ver todo el tiempo», contó el ex Gran Hermano en el posteo.

Thiago remarcó que la prioridad es el bienestar de sus hijas, Aimé y Laia. «Nosotros nos tenemos que llevar bien por las bebés», enfatizó.

Enseguida, muchos de los seguidores del ex Gran Hermano pensaron que todo era parte de una movida de prensa o acción comercial. Ante el revuelo, el muchacho aclaró: «No es broma».

En sus historias, Thiago mostró su nuevo hogar, que queda muy cerca de la casa de Daniela. «Este es el patio, acá tengo la pile… el pool, una mesa de ping pong, la parrilla, la compu para el stream, un sillón… Es chiquito porque es para mí solo. Es chiquito, pero lindo», cerró.

El llanto de Thiago, el ex Gran Hermano, que tiene miedo de mandar a las gemelas al jardín maternal

Según contó Daniela Celis en sus historias de Instagram, la pareja se encuentra en la búsqueda de soluciones para cuidar a sus hijas, pero la falta de niñeras disponibles los llevó a considerar la opción de un jardín maternal. “Le dije a Thiago que existe la posibilidad de mandar a un jardín maternal a las bebas porque no encontramos niñeras, y se puso a llorar”, confesó Celis.

Thiago y Daniela, quienes se enamoraron dentro de la casa más famosa del país durante Gran Hermano 2022, han enfrentado numerosos desafíos desde la llegada de sus gemelas en enero de 2024.

“Es una mezcla de amor, responsabilidad y miedo. No quiero que mis hijas se sientan solas o que algo les pase, pero sé que esto es parte de su crecimiento”, había expresado Thiago días atrás en una entrevista.