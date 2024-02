La reacción de Santiago del Moro tras recibir los gritos de Furia en Gran Hermano

Gran Hermano se encuentra envuelto en un clima de gran tensión: es que este domingo será la Gala de Eliminación, donde se despedirá un nuevo «hermanito», y la Casa se reconfigura con el juego de los participantes. Por eso, el último jueves, la reacción de Furia contra Santiago del Moro generó gran incomodidad dentro del reality de Telefe.

Si bien la situación fue desagradable de ver para el público, y sorprendió a los participantes de Gran Hermano, Santiago del Moro bajó las revoluciones y trajo calma entre los seguidores del reality, disminuyendo la gravedad de lo sucedido con Furia, tras su careo con Manzana.

«Mucha gente me dice ‘cómo te trató así de mal…’. Y la verdad chicos, nosotros no vimos nada ahí. No se preocupen, el programa es un reality show donde se manejan emociones» indicó Santiago del Moro al respecto en «Club del Moro», su programa de radio en La100.

En la misma conversación, Santiago del Moro desdramatizó la reacción de Furia en la pantalla de Gran Hermano y agregó: «Y otra cosa, yo de boludo tengo la cara no más… Está todo bien» concluyó con la polémica el conductor de Telefe.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano

Tras la decisión de Martín Ku, que retiró a Furia de la placa y subió a Virginia, ahora los seguidores de Gran Hermano tienen una importante cantidad de nominados para elegir por su salida este domingo.

Así, el público tendrá que elegir entre Lisandro, Virginia, Sabrina, Federico Manzana, Agostina, Joel, Emmanuel y Nicolás.

La gala de eliminación de Gran Hermano volverá a su programación habitual, este domingo desde las 22, por la pantalla de Telefe.