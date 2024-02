«El Manzana» vs «La Furia»: la fuerte pelea y los famosos que bancaron al jugador de Gran Hermano

Luego de la visita a Santiago del Moro a los participantes de Gran Hermano, el juego adentro de la casa cambió. El conductor les llevó mensajes de sus familiares, amigos y parejas, así, a algunos les llegaron pistas sobre cómo tenían que orientar su juego. La mamá de «El Manzana» le envió un mensaje que decía “despertá”. “Excelente” fue el mensaje de la hermana de Furia, quien aseguró que “me sirve para seguir adelante».

El mensaje a Federico Farías, alias «El Manzana», lo hizo ponerse en alerta y empezar a jugar.En una charla entre jugadores,con Sabrina, Nicolás, Lucía y Zoe, el cantante de RKT declaró sus intenciones de sacar a Furia y «romperla con el juego.» Anoche, antes de las votaciones, se paró frente a todos sus compañeros y les aseguró que estaba todo bien con todos pero que de ahora en más jugaba solo.

Cuando Del Moro anunció la multitudinaria placa de nominados Furia y Manzana se encontraban entre los nominados. «¡Ataquen furiosos! rompan todo, haganlo mierda literal ¡vamos activen! ¿la querías? la tenes adentro, tomá put*» gritó la «furiosa», invitando a sus fans a votar a Federico.

SE PICÓ ENTRE FURIA Y MANZANA

¿De qué lado estás?#GranHermano pic.twitter.com/znefVMObtt — TRONK (@TronkOficial) February 1, 2024

Luego de que se conociera la placa, comenzó una acalorada discusión entre ambos. «Te la vas a bancar cuando te vayas y yo baile en ort*» le dijo Juliana. «Tene cuidado no vaya a ser que la que te vayas seas vos» respondió él. «Vamos a ver si te salva tu amigo mañana, cag*n, mucho miau miau» contestó Furia, haciendo referencia a Martín Ku, líder de la semana.

“Disfrutá el último pucho que me has robado, ladrona, chorra” la increpó Federico mientras ella salía a fumar.“Si no te lo robé, me lo diste vos gato de mierd*” respondió ella. “Pedazo de nabo, dejá de bardearme gratis, querés cámara, mirá cómo te cag*s de risa” continuó mientras el jugador se reía.

“Dale, vení, te hacés la víctima, vení, empezá, dale” contestó a los gritos el «hermanito». “Mirá como quiere cámara el put* este, querés cámara soret*, te la voy a dar,me querés escuchar gritar, te voy a tirar toda la ropa a la pileta» gritó la doble de riesgo

“Pará, no te enojés” respondió el cantante. “Querés cámara, bolud*, te hacés el bueno con todo el mundo y ahora te hacés el loco, te estás cag*ndo de risa, sabés que salto porque soy pólvora, no me jodás porque te rompo la cabeza. Me van a sacar pero porque te voy a romper la cabeza” lo amenazó Furia.

¿Quién se va en la próxima gala? Los famosos que apoyaron a «El Manzana»

Afuera de la casa, «El Manzana» es cantante y streamer. Cuenta con una colaboración con Damas Gratis, Homer El Mero Mero, Kaled Di Masi y el productor Ovar Varela. «Que ha pasao’ remix» ya cuenta con 38 millones de reproducciones en Youtube y 20 millones en Spotify. Su carrera en la música y la creación de contenido lo hizo cercano a grandes figuras de dichos rubros.

Por eso recibió apoyo de dos grandes figuras: el cantante de RKT L-Gante y el streamer Coscu, quienes subieron historias en Instagram apoyando al participante.

COSCU se unió a la campaña de MANZANA y puso en sus historias de instagram “MANZANA NO SE VA, APOYO”#GranHermano pic.twitter.com/dtEns6xRyU — aaron  (@aarontsuarez) February 1, 2024

Por su parte, Furia sigue teniendo a la mayoría del publico de su lado. Así se demostró anoche cuando se instaló como tendencia «FEDERICO» por los «furiosos» que piden votar «FEDERICO 9009» para sacar al jugador. Recién el día domingo se sabrá quien abandonará la casa de Gran Hermano.