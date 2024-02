Nuevos gritos afuera de la casa ¿Lucía quiere irse de Gran Hermano?

Esta semana volvieron los gritos del exterior a la casa de Gran Hermano: Alguien le lanzó una advertencia a Zoe Bogach, la integrante del grupo de «las superpoderosas». El grito fue oído por Joel y Virginia, quienes se encontraban relajados en el patio, tomando mates.

«Zoe, aléjate de Sabrina y Lucía« se escuchó la dedicatoria a la «hermanita»,. «‘¿A quien le dijeron? ¿Joel dijeron?» preguntó Virginia. «No, Fede» contestó él, refiriéndose a «El Manzana». «¿Y a alguna chica puede ser? ¡Zoe!» se dio cuenta la recién ingresada a la casa.

Más tarde, Joel fue a contarle a la jugadora lo que escucharon en el patio «Gritaron algo, a vos. «Zoe aléjate de dos personas» comenzó el tripulante de cabina. «Sabrina y Lucía» continuó.

«¿En serio?» cuestionó ella. «Dos veces, te juro.» respondió él. La participante porteña le agradeció el gesto y fue a contárselo al resto de las «superpoderosas»: Rosina, Lucía y la reciente incorporación al grupo, Sabrina. Por un lado, Rosina no creyó lo que le contaron, aunque Virginia le aseguró que lo escuchó.

«Luchi no creo, Sabrina bueno, me estoy juntando con ella porque esta sola, igual a Sabrina no le veo maldad tampoco.» le dijo Zoe a su amiga uruguaya. Por su parte, la jugadora mendocina le restó importancia. «Pobrecita, gritos falsos supongo» le dijo a Lucía, oriunda de Santa Fe.

La hermanita santafesina no se tomó bien la noticia, al punto que le confesó a Rosina que le dieron ganas de abandonar el juego. «Recién me agarró como ganas de irme… es como que no me quiero pelear con nadie,con el grito que escuché, no quiero empezar a entrar en esas” expresó. “Que te empiecen a gritar cosas feas, que la gente vea cosas feas mías» continuó.

«Tenés que parar un poco esa mente. Nadie le dio trascendencia, te estás haciendo la cabeza” contestó la jugadora oriunda de Uruguay. «Si bueno pero no estoy acostumbrada ¿Entendes? tengo la presión de que lo esta viendo mi familia, como lo esta viendo. Es que tengo mucho mandato encima bolud*» siguió descargandose Lucía.

«Ya se pero tenes que romper con esos mandatos, sos tremenda mujer valiente, te re admiro, te lo digo posta.» la consoló Rosina.

Jugada inesperada: Martín Ku salvó a «Furia» de la placa

El líder de la semana en Gran Hermano, Martín Ku, hizo uso de sus beneficios ayer por la noche. Luego de ganar la prueba del liderazgo por cuarta vez, el jugador de Viedma obtuvo múltiples beneficios como no poder ser nominado, la posibilidad de bajar a alguien de la placa de nominados y luego subir a otro «hermanito».

al termino del programa, llegó la hora de que el líder salvara a alguien de la placa. La decisión tomó por sorpresa a muchos de los espectadores y revolucionó la casa por completo: eligió salvar a Juliana «La Furia» Scaglione.

La elección del rionegrino resultó sorprendente para muchos porque hasta hace no mucho ambos eran los «lideres» de grupos opuestos.

«Los motivos…básicamente la palabra que me mandó mi novia, es lo que mas me pesó en la balanza, arriesgarme en el juego. El arriesgarme en confiar porque hoy en día confío mucho en ella y quiero darle esta oportunidad para probarse más adelante.» expresó sus razones el jugador.

De esta forma, la placa queda integrada por: Lisandro, Virginia, Sabrina, Federico «El Manzana», Agostina, Joel, Emmanuel y Nicolás. El día domingo será la gala de nominación donde se conocerá quién es el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano.