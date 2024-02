Por qué bajaron a J Rei de Gran Hermano: la visita que canceló Telefe

Luego del anuncio de la presencia de J Rei de sorpresa en la Casa, la producción de Gran Hermano finalmente decidió suspender la visita del cantante al reality y, a pesar de haberlo comentado en redes sociales, se bajó el posteo donde se anticipaba su presencia.

Es que los ánimos no eran los mejores el jueves dentro de la Casa de Gran Hermano, luego de la fuerte pelea entre Furia y Manzana por las nominaciones que se prolongó durante varios días. Por esa situación, Telefe habría dado de baja la visita del novio de María Becerra.

«Llegué a la puerta de la Casa, me llamaron y me dijeron que había pasado algo adentro. No sé qué, pero no puede entrar a la Casa» contó J Rei sobre su frustrada visita a Gran Hermano, sorprendido por la situación.

Sin embargo, a pesar de la cancelación, J Rei se mostró predispuesto a volver a Gran Hermano para compartir con los «hermanitos».

«El show se posterga, espero que pronto salga la luz el problema que haya habido. De mi parte cuentan conmigo, así que en breve nos vemos ahí adentro» concluyó el cantante, en sus redes sociales.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano

Tras la decisión de Martín Ku, que retiró a Furia de la placa y subió a Virginia, ahora los seguidores de Gran Hermano tienen una importante cantidad de nominados para elegir por su salida este domingo.

Así, el público tendrá que elegir entre Lisandro, Virginia, Sabrina, Federico Manzana, Agostina, Joel, Emmanuel y Nicolás.

La gala de eliminación de Gran Hermano volverá a su programación habitual, este domingo desde las 22, por la pantalla de Telefe.