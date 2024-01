Cambia el juego en Gran Hermano: La Casa está contra Furia de nuevo y ella quiere sacar a Rosina

Anoche Santiago del Moro sorprendió a los participantes de Gran Hermano ingresando a la Casa: conversó con ellos, les dio sus opiniones del juego, les llevó hamburguesas de una popular cadena de comidas rápidas y, por supuesto, les dio los mensajes de sus seres queridos.

La consigna para enviar el mensaje era que sea una sola palabra: algunos «hermanitos» recibieron mensajes de un amigo, otros de algún familiar y otros de sus parejas. Así fue como a algunos les llegaron algunas pistas sobre cómo tenían que jugar en Gran Hermano.

La mamá de «El Manzana» le envió un mensaje que decía “despertá”. “Excelente” fue el mensaje de la hermana de Furia, quien aseguró que “me sirve para seguir adelante» afirmó la jugadora.

Por eso, algunos participantes decidieron cambiar su estrategia de juego. Ese fue el caso de «Manzana» quién parece haber seguido el consejo de su madre. En una charla entre jugadores en el patio con Sabrina, Nicolás, Lucía y Zoe, el cantante de RKT declaró sus intenciones de sacar a Furia y «romperla con el juego.» Les dijo a sus compañeros que promete «pudrirla» hoy en la Gala de Nominación y mencionó que para concretar su juego necesitara la ayuda de «El Big», pero no dio más detalles.

Por su parte, Lucía arremetió contra Juliana «Furia». «Para mi, Furia se siente fuerte porque la Casa no la puede ni ver pero ella esta fuerte afuera, le estamos dando el pasito para que llegue a la final.» dijo.

Tiempo después, también en el patio, «Manzana» le dijo a Rosina y Virginia que estaba pensando muy bien lo que va a decir en el confesionario. «Tiene que ser un mensaje fuerte y como le dije a Gran Hermano me arriesgo por todo. Si cambia el juego bien» comentó el «hermanito» y Rosina lo apoyó. «Va a ser historia lo que va a decir de noche, va a tirar la bomba. Para mi la gente lo va a re amar con eso» comentó la jugadora.

Qué esta planeando Furia, dentro de Gran Hermano

La jugadora favorita de los espectadores, Furia, arremetió esta semana contra varios jugadores. Por un lado, dijo algo sobre Sabrina y su romance con Alan que tuvo un recibimiento mixto en las redes: «No me gusta lo que pasó con Alan. No lo pudo haber hecho sentir así, hacé lo que quieras de tu vida, y no la esperés. Me hace mal el amor no correspondido. Es una mierda, y pobre pibe. Ojalá que a él le vaya re bien afuera. Es una calienta pava, una calienta pij*».

Pero sus comentarios contra sus compañeros no terminaron ahí, también se posicionó en contra de Rosina. «Se hace la boluda y es re estratega, cuando le dan la fulminante sabe a quién hacérsela, siempre le gusta escuchar pero no dar información. La tengo entre ceja y ceja y cuando sea el momento se la voy a dar en la re c*nch* bien de su madre.» dijo enojada sobre la jugadora uruguaya.

Este miércoles, es la Gala de Nominación de Gran Hermano y los jugadores podrán votar a sus compañeros, donde realmente se revelaran las nuevas estrategias de «los hermanitos».