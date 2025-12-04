MasterChef: “La Reini” estuvo a punto de ser eliminada por su actitud y Donato la frenó en vivo

Sofía “La Reini” Gonet protagonizó uno de los momentos más insólitos de MasterChef Celebrity durante la presentación de su plato. Su negatividad constante terminó cansando al jurado, al punto de que la amenazaron con eliminarla en plena gala.

La dura amenaza de Donato de Santis a Sofi “La Reini” Gonet en MasterChef

El plato que había preparado para evitar la sentencia fue un lahmacun con ensalada de hierbas, pero antes de llegar a la degustación, tanto el jurado como Wanda Nara se sorprendieron por otro detalle: su look.

Acostumbrada a deslumbrar en cada programa, “La Reini” llamó la atención al no tener nada preparado para la gala de eliminación.

“No viniste con look de eliminación, Reini”, le marcó Wanda.

La influencer, visiblemente frustrada, comenzó a enumerar todo lo que le había salido mal en el día:

“Eso es lo que me pone mal. Si me voy hoy, siento que estoy mal de pelo y de makeup. No es mi mejor día. Hago un escándalo. Además, se me quemaron las pestañas”, se lamentó.

La queja continua agotó la paciencia de Donato de Santis, quien la frenó en seco:

“Bueno, entonces con toda esta negatividad… abandoná la cocina de MasterChef”, lanzó el chef.

Ella, sorprendida, pegó un grito al escucharlo.

“Si empieza así, ya la eliminamos de una”, agregó tajante.

Tras el llamado de atención, Gonet cambió su actitud, recuperó el humor y defendió su plato con seguridad ante el jurado.

Finalmente, su presentación —y la buena energía recuperada— fueron suficientes para salvarla y seguir en competencia.