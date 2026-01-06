Por qué Marcela Tauro rechazó estar en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity es el reality más visto de la tele y suele ser muy tentador para muchas figuras del espectáculo, pero no todos están dispuestos a aceptar la invitación. En las últimas horas se conoció que Marcela Tauro decidió bajarse del reality gastronómico y el motivo llamó la atención.

La periodista de Intrusos y conductora de Infama había sido convocada por Marixa Balli para participar como invitada especial en el ciclo que conduce Wanda Nara. Sin embargo, al enterarse de las condiciones, Tauro no dudó en rechazar la propuesta.

Marcela Tauro dijo no a MasterChef Celebrity por las exigencias del programa

Fue Karina Iavícoli quien reveló los detalles en LAM. En medio de un intercambio sobre los movimientos internos en Intrusos, Ángel de Brito consultó si la ausencia de Tauro tenía que ver con una posible grabación en MasterChef. La respuesta fue contundente.

“Ella no lo va a hacer, se bajó sola”, explicó Iavícoli, y luego contó el motivo de su decisión: “Me dijo que eran como diez horas de grabación y, encima, gratis. Textual: ‘ni en pe… lo hago’”.

Pero eso no fue todo. Según detalló la panelista, Marixa Balli también le habría comentado que debía prepararse previamente mirando videos de YouTube para aprender las recetas y el uso de distintos condimentos. Ese requisito terminó de inclinar la balanza y reforzó la negativa de Tauro a sumarse al programa.

La anécdota dio pie a que el propio Ángel de Brito confesara que él también fue contactado para participar en el reality, aunque rechazó la invitación de inmediato. “Nada me divierte menos que cocinar y menos todavía en la tele”, aseguró entre risas. Luego reveló que quien lo había tentado fue Evangelina Anderson, aunque aclaró que solo habría aceptado si la invitación venía de Susana Roccasalvo.