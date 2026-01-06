Wanda Nara desmintió no ser convocada a eventos en Punta del Este

Tras unos días de descanso en Punta del Este, la conductora Wanda Nara retomó su ocupada agenda y respondió a las numerosas críticas que recibió durante sus vacaciones familiares, manchadas por el escándalo de la supuesta infidelidad de su novio, Martín Migueles.

La empresaria aterrizó en Buenos Aires durante la mañana del lunes 5 de enero para volver a sus compromisos laborales, entre ellos, las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara respondió a las burlas y aclaró por qué no fue a los eventos de Punta del Este

Durante la noche del lunes, Wanda publicó un enfurecido descargo sobre los comentarios de periodista y usuarios que se burlaban de ella por haberse perdido los eventos en Punta del Este, a diferencia de su hermana Zaira, que sí fue una de las grandes figuras de la temporada de verano en Uruguay.

Fiel a su estilo, Wanda publicó los screenshots de los mensajes que le enviaron las prensas de los eventos, confirmando que sí fue invitada y callando las versiones que indicaban lo contrario.

“Podría seguir toda la noche”, comenzó en su fuerte descargo. “A todos los eventos fui invitada con propuesta laboral. Elegí quedarme de vacaciones”, sumó.

La conductora aprovechó para poner en tela de juicio el doble discurso que tienen los periodistas con ella, expresando que cualquier decisión que tomase, iba a generar un debate: “Seguramente si hubiera trabajado o hubiese ido a todos los eventos, también lo habrían visto maI, ‘como va a dejar a los hijos’, ‘si no lo necesita para qué trabaja’ si hago por qué hago, si DECIDO no hacer también joden”.

«Me da mucha fiaca desmentir, pero cuando viene tan mal intencionado mejor aclarar. Estoy acostumbrada a que hablen, inventen y me usen. Pero me agota un poco«, agregó.

Además, volvió a aclarar que su relación con Migueles no se vio afectada por la reciente ola de rumores de infidelidad, negando los chats expuestos por la modelo Claudia Ciardone.

“Con respecto a todo lo demás estoy muy feliz y todo absolutamente lo que salió en el último tiempo es MENTIRA. Pero no tengo necesidad de dar explicaciones. Yo y los míos somos muy felices con eso, me sobra. Cuando pase el tiempo se darán cuenta”, aclaró.

Para cerrar su descargo, Wanda expresó su felicidad por la etapa que está viviendo: “Por lo pronto festejo mis contratos y mi éxito en el programa más visto”.