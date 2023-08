La revelación de Pampita sobre su relación con Benjamín Vicuña: «Somos muy amigos»

Luego de su separación en 2015, Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Benjamín Vicuña, han logrado entablar una buena relación. En su ruptura ocho años atrás, estuvo involucrada la China Suárez, con quien el actor después tuvo dos hijos.

Cuando el escándalo mediático finalizó, tanto el actor como la modelo lograron hacer las paces y hoy viven un gran presente como familia. Sin embargo, luego de que Vicuña se consagró como ganador del Martín Fierro al mejor actor surgieron los rumores de reconciliación tras el extraño discurso que brindó al recibir el galardón.

“Muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante (por el 9 de julio), que me recibió, me dio un lugar, me dio mis hijos maravillosos, me dio UN amor”, expresó el actor en su momento.

Finalmente, Pampita habló de esta confusión y dio detalles sobre la relación con su ex. “No sé que quiso decir en ese momento, no me hice cargo tampoco”, se sinceró la conductora en LAM. En el programa, Yanina Latorre le consultó si Vicuña la veía a ella como el amor de su vida y la modelo fue contundente: “No puedo yo evaluar eso”.

También explicó cómo tomó el discurso Roberto García Moritán, su marido. “Ahí no nos dimos cuenta lo que había pasado, fue después con el tema de las redes sociales”, comenzó Pampita y añadió: “Llegamos a la habitación y dijimos ‘Epa, que pasa’, pero ahí estábamos todos bien. Roberto y Benjamín se llevan re bien. Benjamín llega a casa, se sienta y se ponen a charlar de la vida, se dan consejos. Hay una dinámica de mucha confianza”.

Qué dijo Pampita de su vínculo con Benjamín Vicuña

Para no crear más confusiones Pampita profundizó sobre su vínculo con el actor chileno. “Nosotros somos muy amigos, tenemos muy buena relación. Por un lado criamos a nuestros hijos y hablamos todos los días por los chicos, pero más allá de eso somos amigos. Si él me llama y yo tengo que salir a ayudarlo por algo voy y si a mi me pasa algo y lo tengo que llamar lo hago”, aseguró la conductora de Pampita Online.

Por su parte, explicó que amigarse con Vicuña “llevó menos tiempo de lo que se imaginan”. Según la modelo “fue más rápido, más natural y más fácil de lo que la gente pueda pensar” tener una buena relación con su ex.

“Hoy estamos en otra etapa, ya podemos ser más normales y hablar. A veces pienso que algún día se van a aburrir de preguntar por qué fuimos todos a un cumpleaños”, explicó.

Pampita mencionó que tiene muchas propuestas para realizar comedias románticas y aseguró que se necesitarían muchos galanes. Si bien aclaró que no hay nada confirmado sobre estas propuestas no negó que alguno de los actores que la acompañen sea Benjamín Vicuña.

Fuente: Noticias Argentinas