Bruce Willis cumple 70 años: ¿Cómo sigue su salud?

Bruce Willis celebra su cumpleaños número 70 rodeado del amor de sus familiares y amigos que lo acompañan muy de cerca, especialmente en los últimos años cuando el actor tuvo que abandonar su carrera al ser diagnosticado con demencia frontotemporal.

Bruce Willis un actor con una gran trayectoria

El actor de películas como Pulp Fiction, La ciudad del pecado, Doce Monos, El quinto elemento, Armageddon, El sexto sentido, El protegido, Grass, Looper: Asesinos del futuro, El número equivocado y Los indestructibles nació el 19 de marzo de 1955 y fue una de las celebridades más destacadas de Hollywood hasta su retiro en 2022.

Su llegada a la actuación fue casi por consejo médico. Cuando era niño, le recomendaron a los padres que estudie teatra para vencer su problema de tartamudez. “Casi no podía hablar. Me tomaba tres minutos completar una sola oración. Era algo abrumador para alguien que quería expresarse ante los demás y que quería ser escuchado pero que simplemente no podía. Era espantoso. No fue sino cuando asumí el rol de un personaje, en una obra de teatro, cuando perdí el balbuceo. Fue fenomenal”, contó alguna vez Willis, al recordar sus inicios.

A pesar de estar separado de Demi Moore, ella sigue siendo de su círculo íntímo junto a sus hijas y su actual mujer. Desde comienzos de 2022 lo acompañan a sol y a sombra. El primer diagnóstico fue de afasia, una enfermedad cognitiva que le impide hablar, escribir y comprender. Esta condición derivó en una demencia frontotemporal, que lo va dejando de a poco más desconectado de la realidad.

Su círculo íntimo

Bruce Willis tiene 5 hijas: 3 con Demi Moore (Rummer, Scout y Tallulah) y dos con su actual mujer, Emma Heming (Mabel Ray y Evelyn Penn). Todas ellas lo acompañan y se encargan de cuidarlo y acompañarlo en esta difícil situación.

«Queríamos compartir que nuestro querido Bruce ha estado sufriendo algunos problemas de salud y ha sido diagnosticado recientemente de afasia, una enfermedad que afecta a sus habilidades cognitivas. Como resultado, y después de mucha reflexión, Bruce deja su carrera, que tanto ha significado para él. Atravesamos esta situación como una familia unida y queríamos compartirlo con los fans porque sabemos cuánto significa él para ustedes, tanto como ustedes significan para él. Como dice Bruce, ‘a vivir’ y planeamos hacer justo eso. Con amor, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn», anunciaron las mujeres el día que les tocó comunicar que el actor dejaba su carrera.

«Hay días dolorosos, pero hay mucho amor», reveló recientemente Tallulah.