La tremenda frase de Shakira que desató una crisis entre Clara Chía Martí y Gerard Piqué

Tras la Session #53 de Shakira junto a Bizarrap, que sigue sumando reproducciones en las plataformas de sonido, las cosas parecen haber cambiado entre Gerard Piqué, exesposo de la cantante, y Clara Chía Martí, la joven novia del exfutbolista que desató el escándalo

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que ambos están separados y que ya no conviven en el departamento del exfutbolista, donde se habían ido luego del público divorcio con la colombiana. Todo indica que la situación es de desgaste, porque Chía Martí no aguanta la presión mediática.

Las últimas imágenes registradas de la joven la mostraron en la casa de sus padres, donde prefiere no salir a la calle. De hecho, intenta pasar desapercibida ante las curiosas cámaras de los paparazzis que la buscan constantemente desde que blanqueó su relación con Piqué.

El motivo de la distancia entre el exdeportista y su pareja está vinculado con la nueva canción de Shakira: una frase del pegadizo tema habría generado la discordia y, además, el pedido de explicaciones por parte de Clara Chía.

«Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques» dice Shakira en la Music Session, lo que despertó las dudas en la joven de 22 años sobre el vínculo entre Piqué y su exmujer, unidos por los dos hijos que tienen en común.

Todo indica que, desatada la tormenta amorosa, el dueño de Kosmos intentó recuperar su vínculo con Shakira mientras sostenía la relación con Chía Martí, pero ella finalmente lo rechazó y descartó de raíz la posibilidad de volver juntos.

Shakira y Gerard Piqué se cruzaron en medio de la discordia

Pero el estreno de la Session #53 no alteró la rutina familiar de Shakira y Gerard Piqué. Por el contrario, ambos continúan sosteniendo su vínculo por Milan y Sasha, sus dos hijos, quienes comparten tiempo con su madre y padre según el acuerdo de divorcio.

Así es que en los últimos días, la cantante y el exfutbolista se cruzaron en la puerta de la casa en la que convivían. Allí él fue a buscar a los niños, en un incómodo momento con la prensa.

Es que, mientras esperaba que los más chicos llegaran de la mano de Shakira, los periodistas intentaron sacarle alguna declaración, pero no lo lograron.