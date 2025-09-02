La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y por primera vez hizo un mea culpa de su decisión  

Después de una noche cargada de talento, Eduardo Desimone se convirtió en el primer eliminado del Team Luck Ra en la nueva etapa de La Voz Argentina. El participante se despidió del certamen este martes 2 de septiembre de 2025, llevándose el afecto de sus compañeros y el reconocimiento del público por su paso en la competencia.

Luck Ra tuvo que eliminar a un participante y sintió culpa: «elegí mal la canción»

La gala marcó el debut de los “rounds”, una instancia inédita en el programa. En esta modalidad, cada integrante del equipo se presentó en el escenario y, tras la performance, fue evaluado con un puntaje por parte de los jurados. El sistema generó un clima de tensión y expectativa, ya que definió quiénes continuarían en carrera.

Nico Occhiato reveló que había un triple empate entre Nathalie, Lucas y Eduardo. Nico le pidió a Luck Ra que se quede en su silla para darle a conocer cómo iba a resolverse la situación.

«¿Qué pasa si hay un empate? Lo tiene que definir su coach», anunció el conductor de La Voz Argentina 2025. A diferencia de lo que ocurrió en el Team Lali Espósito, donde la coach salvó directamente a tres artistas y los otros tres fueron elegidos por decisión del jurado, Luck Ra enfrentó una situación particular: se produjo un empate en las puntuaciones. Esto obligó al cantante cordobés a tomar la decisión final y seleccionar él mismo a todos los integrantes que permanecen en su equipo.

Luck Ra hizo un mea culpa antes de dar su decisión: «Esto es difícil y asumo mi error de tal vez no darle las canciones correctas. Para la persona que no quede quizás sea injusto pero la vida sigue».

Eduardo Desimone es el nuevo eliminado del Team Luck Ra ❌

Después de una noche intensa, dejó la competencia y se despidió con todo el cariño de sus compañeros.



🎶 #LaVozArgentina con Nico Occhiato 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/B4jpqWNmC0 — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 3, 2025

Los elegidos de Luck Ra para el primer round

Thomas Dantas

Nathalie Aponte

Lucas Barros

Emma Roach

Federico Mestre

Nicolás Behringer

Enrique & Tomás Olmos

De esta manera, Eduardo Desimone quedó fuera de la competencia, cerrando su etapa con una presentación emotiva y un mensaje de agradecimiento.