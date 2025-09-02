Furor en Netflix por “El tiempo que te doy”: La miniserie española que podés ver como si fuera una película

En medio del amplio catálogo de Netflix, hay producciones que pasan desapercibidas pero que sorprenden por su formato y sencillez. Ese es el caso de “El tiempo que te doy”, una miniserie española de apenas 10 capítulos que, en total, dura menos de dos horas y que muchos espectadores eligen mirar de corrido, como si se tratara de una película.

De qué trata “El tiempo que te doy” disponible en Netflix

La historia se centra en la relación y posterior ruptura de una pareja. Cada episodio dura 11 minutos, con una estructura particular: parte del tiempo está dedicado al presente, donde se narra el duelo amoroso tras la separación, y otra parte a los recuerdos de la relación.

Lo interesante es cómo la serie va cambiando su perspectiva: al inicio predominan los momentos felices del pasado, pero a medida que avanzan los capítulos, el presente —con la distancia y el dolor de la ruptura— ocupa cada vez más espacio. De esta forma, los recuerdos dejan de ser idílicos y adquieren un tono más crudo, reflejando el porqué de la separación.

Protagonizada por Nadia de Santiago y Álvaro Cervantes, “El tiempo que te doy” destaca justamente por su sencillez y realismo. No se trata de una historia grandilocuente, sino de un relato íntimo y cercano que conecta con el espectador porque retrata emociones y situaciones que cualquiera podría atravesar.

Disponible en Netflix, la producción se presenta como una propuesta breve, honesta y emotiva que se puede disfrutar en una sola tarde.