Agustina Lazcano integró el Team Luck Ra y contó que sufría de depresión antes de entrar a La Voz Argentina. Tras su presentación en las batallas agradeció al concurso de música por cambiarle la vida. “Pasé de la cama a este escenario”, aseguró. Aunque su compañera Nathalie fue quien avanzó en esta instancia del certamen, Agustina marcó un antes y después en su paso por La Voz. Su historia.

La Voz Argentina: quién es Agustina Lazcano, la participante que emocionó con su historia

Agustina Lazcano, una traductora de inglés oriunda de Mar del Plata, contó su historia de vida antes de hacer la audición en La Voz Argentina: «Toda la vida hice música. Del lado de mi mamá todos cantaban y tocaban instrumentos, mi abuela era profesora de piano. De lado de mi papá tenían disquería, entonces yo ahí tenía disponible todo (para conocer la música)«, explicó sobre su crianza.

La ex participante del reality contó que estudió música en un conservatorio: «Tenía 11 años y me anoté en flauta traversa, piano… Siento que se alinearon los planetas, que era éste el momento. Yo vengo de una depresión muy fuerte. De hecho me hizo salir de la cama esto», reveló la traductora cuando los televidentes la conocieron en su primera presentación.

«Si me eligen es la oportunidad también de salir de este bajón. Vine a buscar una oportunidad, un poco de visibilidad, y me pareció una gran oportunidad para mostrarme, para compartir mi arte», comentó antes de salir al escenario. Una vez en escena, Agustina interpretó el hit de Lorde «Royals» e hizo que Luck Ra se diera vuelta inmediatamente para que forme parte de su Team.

La emoción de Agustina Lazcano tras su participación en La Voz: «Pasé de la cama al escenario»

En la velada de este martes, Agustina subió al escenario junto a su compañera Nathalie para enfrentarse en la batalla. Las cantantes interpretaron «No One» de Alicia Keys. Ambas se destacaron por su entrega en el escenario y los jueces destacaron la perfecta complementación entre las dos.

“Yo estoy re feliz. A mi no me pueden sacar la sonrisa de la cara estoy muy orgulloso de lo que sucedió”, dijo Luck Ra, que fue interrumpido por Lali y Soledad que le remarcaron que todavía no tenía que tomar una decisión de quién se quedaba en su equipo.

El coach aclaró que sus opiniones también son importantes y cedió la palabra a sus colegas pero en orden alfabético, lo que despertó la risa de todos en el estudio. El primero en hablar fue Ale Sergi, de Miranda!: “No tengo mucho para aportar, más que decir que estuvieron muy bien”, inició el integrante del dúo. Juliana Gattas sumó que hicieron muchas armonías que salieron muy bien al unísono.

Al momento de elegir, Sergi dijo que Nathalie se vinculó más con su compañera y fue más carismática, lo que inclinó la balanza un poco más para su lado. Por su parte, Lali señaló que el dúo le dió un vuelo distinto a la canción y resaltó que Nathalie fue la más precisa vocalmente.

La Sole cerró los aportes de los jueces con imparcialidad, y aseguró que no podía elegir a ninguna de las dos porque ambas tenían una gran destreza vocal, a lo que Luck Ra respondió “El que la tiene que jugar soy yo”

Previo a la elección del cantante; Agustina quiso aprovechar para agradecer la oportunidad y decirle al líder de su Team que lo quería mucho. “Estoy contenta de estar acá. Porque, de verdad, yo pasé de la cama a venir a este escenario así que estoy súper feliz”, aclaró. Y reforzó: “Me sacaron de un lugar horrible”.

Las palabras de la participante conmovieron al jurado y Lali le agradeció por contar su experiencia, además valoró su actitud, que servía como un gran ejemplo para mucha gente que todavía no podía levantarse de la cama: “Lo que vos hiciste es muy valioso”, reafirmó.

Luego del emotivo momento, Luck Ra tuvo que tomar una decisión y comentó que ambas hicieron una presentación excelente, pero que por pequeños detalles vocales elegía a Nathalie. El cantante despidió a Agustina no sin antes darle un gran abrazo y asegurarle que está completamente a la altura.

Por su parte, Nico Occhiato conductor del programa, remarcó lo importante que fue el paso de Agustina por el concurso. «Me parece que es importante hablar de la salud mental de los artistas porque no somos robots. Y está bueno mencionarlo con tanta exposición«, cerró la participante.