ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

La Voz Argentina: quiénes son los semifinalistas

El Team Luck Ra y el Team Lali definieron qué concursantes pelearán por un puesto en la final.

Redacción

Por Redacción

La Voz Argentina

La Voz Argentina

La Voz Argentina se viste al rojo vivo y se prepara para su esperada final el próximo lunes 13 de octubre. En el marco de la primera noche de “Cuartos de final”, los equipos de Lali Espósito y Luck Ra definieron qué participantes lograron un lugar en las semifinales del certamen. 

El reality dio pasos agigantados para llegar a la fecha de final, por lo que solo dos artistas de cada team avanzaron, dejando afuera a la mitad de los concursantes. 

Semifinalistas de Team Lali: Alan Lez y Jaime Muñoz

El Team Lali fue el primero en subirse al escenario para dar inicio a los Cuartos de Final. 

Jaime Muñoz estrenó el escenario con una interpretación de «Recuérdame» de Carlos Rivera. Giuliana Picconi cantó «Nunca voy a olvidarte» de Cristian Castro. Alan Lez cantó «Kiss» de Prince y Valentino Rossi, «Cuando nadie me ve» de Alejandro Sanz.

Los dos participantes que lograron destacarse por sobre sus compañeros fueron:

  • Alan Lez
  • Jaime Muñoz

De esta manera, Giuliana Picconi y Valentino Rossi se despidieron de la competencia.

Team Luck Ra: Nicolás Behringer y Nathalie Aponte a la semifinal

Con la emoción a flor de piel por la doble eliminación del Team Lali, llegó el turno para el equipo del cordobés.

Los artistas Federico Mestre, Nathalie Aponte, Nicolás Behringer y Thomas Dantas se jugaron todo en el escenario, pero finalmente el jurado solo destacó las presentaciones de «Honesty» de Billy Joel, “Bang Bang” de Ariana Grande. 

Los concursantes que pasaron a la siguiente etapa fueron:

  • Nicolás Behringer
  • Nathalie Aponte

Finalmente, Federico Mestre y Thomas Dantas dieron fin a su camino en el reality. 


Temas

La Voz Argentina

Telefe

La Voz Argentina se viste al rojo vivo y se prepara para su esperada final el próximo lunes 13 de octubre. En el marco de la primera noche de “Cuartos de final”, los equipos de Lali Espósito y Luck Ra definieron qué participantes lograron un lugar en las semifinales del certamen. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios