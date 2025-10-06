La Voz Argentina: Telefe modificó el programa y esta noche habrá cambios con los participantes

Este lunes, el exitoso reality La Voz Argentina entra en una nueva y decisiva etapa. Desde las 21:45, por Telefe, con la conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! como coaches, comienzan los cuartos de final del certamen que busca descubrir a la mejor voz del país.

La gran novedad de esta noche es que Telefe modificó el formato del programa: por primera vez, los participantes de distintos equipos se enfrentarán entre sí. Así, los integrantes del Team Luck Ra y del Team Lali deberán competir directamente, algo que hasta ahora no había sucedido, ya que las batallas se desarrollaban únicamente entre miembros del mismo equipo.

Con esta modificación, el reality promete una noche llena de emoción, duelos inéditos y un nivel vocal cada vez más alto. Los fans podrán seguir las presentaciones en vivo a través de la pantalla de Telefe y también por Pluto TV y MiTelefe, las plataformas oficiales del canal.

El camino hacia la gran final está cada vez más cerca, y los seguidores del programa ya palpitan quién será la próxima gran voz de Argentina.

Qué pasará en los cuartos de final de La Voz Argentina

Cada equipo llega a los cuartos de final con solo cuatro participantes, quienes deberán darlo todo en el escenario. Tras cada interpretación, los cuatro coaches votarán individualmente para evaluar a todos, sin importar el team al que pertenezcan.

Al cierre de cada noche de cuartos de final, el veredicto será implacable: los dos artistas de cada equipo que obtengan la menor cantidad de puntos quedarán eliminados. Solo dos voces por equipo lograrán el pase a la semifinal de La Voz Argentina 2025

Quiénes conforman el team Soledad Pastorutti

Agustín Carletti & Mauricio Tarantola.

Luis González.

Milagros Gerez Amud.

Violeta Lemo.

Quiénes conforman el team Luck Ra

Federico Mestre.

Nathalie Aponte.

Nicolás Behringer.

Thomas Dantas.

Quiénes conforman el team Miranda!

Emiliano Villagra.

Eugenia Rodríguez.

Joaquín Martínez Urrutia.

Pablo Cuello.

Quiénes conforman el team Lali

Alan Lez.

Giuliana Piccioni.

Jaime Muñoz.

Valentino Rossi.

Joaquín Martínez de Neuquén superó el 4° round de La Voz Argentina y está cerca de la final

Joaquín Martínez Urrutia fue nuevamente el primer salvado por el team Miranda! y se metió de lleno en la próxima ronda de La Voz Argentina. Cada vez más cerca de la final, el neuquino Joaquín “Joaco” Martínez, oriundo de Zapala, volvió a deslumbrar en el escenario de La Voz Argentina durante el 4° round de la competencia. En esta oportunidad interpretó “Uno X Uno”, del español Manuel Carrasco, y cosechó nuevos elogios de su coach.

Antes de su presentación, el joven patagónico compartió sus sensaciones sobre esta etapa decisiva del certamen: “Me parece una locura estar entre tantos artistazos como son mis compañeros. Es una experiencia muy linda y seguiremos paso a paso”.

Tras su interpretación, Ale Sergi, del dúo Miranda! y coach de Joaco, destacó la facilidad con la que transmite emociones arriba del escenario: “Lo hace parecer fácil. Es de esos artistas que te quedás escuchando porque transmiten de una manera increíble la canción”.