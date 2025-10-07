Cómo funcionan “los cuartos de final” en La Voz Argentina: “Ya no salvan a nadie»

La Voz Argentina 2025 dio la bienvenida a la etapa de cierre de la competencia: “Los cuartos de final”. Los concursantes de cada equipo abandonan el ala de sus coaches y se enfrentarán entre ellos para definir quien será el ganador.

“La Voz Argentina 2025 entra en los cuartos de final: se eliminarán dos participantes por equipo”

Previo a las presentaciones individuales del Team Luck Ra y el Team Lali, Nico Occhiato explicó a la audiencia en que consiste la etapa “cuartos de final”.

«¿Qué pasa en los Cuartos de final? Los coaches ya no salvan a nadie, pero sí van a votar todos cada vez que cantan todos«, explicó.

Es decir, después de cada presentación de los concursantes, el jurado compuesto por Lali, Luck Ra, Miranda! y La Sole, dará su puntaje en su tablet personal para luego hacer una sumatoria con los puntos totales. De esta forma, los que tengan mayor puntaje serán los participantes que pasarán a la siguiente etapa.

«Ahora los entrenadores votan pero ya no salvan«, ratificó.

Además, sorprendió al revelar que se eliminaran a la mitad de los concursantes: “Lo más duro a comunicar, además de eso, es que en los Cuartos de final se van dos participantes por equipo. Hoy se van dos del Team Lali y dos del Team Luck Ra, hoy vamos a tener cuatro despedidas en La Voz Argentina”.

Quiénes quedaron eliminados de La Voz Argentina

Team Luck Ra: con dos presentaciones estelares, Nicolás Behringer y Nathalie Aponte se convirtieron en semifinalistas del certamen, dejando eliminados a Thomas Dantas y Federico Mestre.

Team Lali: en una noche cargada de emociones, Alan Lez y Jaime Muñoz destacaron por sobre sus compañeros, logrando avanzar un paso más en la competencia. Giuliana y Valentino fueron los concursantes eliminados.