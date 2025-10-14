Telefe cambia el horario de MasterChef Celebrity 2025: A qué hora empieza hoy martes 14 de octubre

Este lunes arrancó una nueva temporada de MasterChef Celebrity 2025 (Telefe). Se trata de un reality de cocina donde 24 personalidades de los medios, el deporte, la música y las redes sociales que compiten para llevarse el título. Al igual que la última edición, Wanda Nara es la conductora y el jurado está compuesto por Damián Betular, Donato Di Santos y Germán Martitegui. Tras su estreno, muchas personas se preguntan a qué hora empieza el programa hoy, martes 14 de octubre.

Telefe cambia el horario de MasterChef Celebrity

Hoy MasterChef tendrá un horario especial, puesto que arrancará a partir de las 23. Así lo señala la programación de Telefe en su sitio oficial. Esto se debe a que el Canal de la Familia se encarga de transmitir el partido de fútbol amistoso entre Argentina y Puerto Rico desde el Chase Stadium, que se encuentra en Florida, Estados Unidos. La previa de la transmisión empieza a las 20.30 y, por su parte, el partido iniciará a las 21.

Por lo tanto, el nuevo episodio del reality saldrá al aire tras la finalización de encuentro. Dejando de lado esta excepción, el programa se pasa de lunes a jueves a las 22 por la pantalla de Telefe.

Cómo ver MasterChef Celebrity 2025 en vivo

El concurso de cocina se puede ver por televisión a través de Telefe. A continuación este es el número del canal, según la grilla de los principales proveedores de cable y TV satelital:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: Canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, MasterChef Celebrity 2025 también se puede ver por streaming. Por un lado, se transmite simultáneamente por HBO Max, donde los episodios quedan disponibles después de su emisión en televisión para ver más adelante. Además, se puede seguir la reacción del programa por Streams Telefe a través de YouTube y Twitch con Grego Rossello y Nati Jota, junto con otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.

Los famosos que serán parte de la nueva edición de Masterchef Argentina