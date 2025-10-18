Lali hace vibrar Neuquén: qué dice el pronóstico para este sábado, ¿sube la temperatura y sigue el viento?

Este sábado Lali se presenta en el Estadio Ruca Che, en Neuquén, y una de las dudas que surgen giran en torno al pronóstico del clima para el horario del concierto. Para que puedas disfrutar al máximo te acercamos en detalle qué dice el Servicio Meteorológico Nacional para las horas previas, el durante y el después.

Este sábado la apertura de puertas para el show de Lali se dará a las 20, pero si tu plan era asistir antes para tener un lugar en la fila, el Servicio Meteorológico Nacional indica que se espera una tarde con temperaturas máximas que alcanzarán los 28°C con cielos mayormente nublados.

Además, se pronostica que el viento alcance los 41km/h con ráfagas de hasta 59km/h durante la tarde.

Por la noche, después del concierto, las temperaturas descenderán a los 23°C y el viento incrementará su potencia. Se espera que las ráfagas alcancen los 78 km/h con dirección al noreste. Por lo que es recomendable llevar una vestimenta liviana y algo de abrigo. Además de tener en cuenta la hidratación durante todo el evento.

Lali Esposito en Neuquén: todo lo que necesitas saber sobre su show agotado este sábado

La icónica diva del pop revolucionó la escena con su sexto álbum, “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”. El lanzamiento desató la adrenalina de sus fans, tanto a nivel nacional como internacional, quienes esperan impacientes verla en vivo.

Según detallaron desde la organización, las puertas del estadio se abrirán a las 20.00, pero se espera que el show inicie cerca de las 21.00.

Las entradas, que tenían un costo de $75.000, ya están agotadas.

Para ingresar al Estadio Ruca Che se habilitarán las puertas ubicadas sobre la calle Antártida Argentina. Desde allí, cada fanático podrá optar por disfrutar del show desde la zona del campo o de las gradas, ya que las entradas no están diferencias.