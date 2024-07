Lali Espósito contó como conoció a Pedro Rosemblat: «Me pasó algo muy especial con él»

Cuando la cantante Mariana «Lali» Espósito y el streamer Pedro Rosemblat confirmaron su relación en febrero de este año las redes enloquecieron. Rápidamente la pareja que conforman la cantante pop y el militante peronista se convirtió en una de las favoritas de las redes sociales.

Desde entonces, la pareja no escondió su amor y siguen mostrándose sumamente enamorados en tiernas publicaciones de Instagram. Este fin de semana Lali contó algo que se tenía guardado: la historia de su primer encuentro con el streamer.

Lali visitó el stream de Moria Casan y contó su primer encuentro con Pepe Rosemblat

La intérprete de «¿Quiénes son?» visitó el stream de Moria Casan «Nave Nodriza«, por Picnic Extraterrestre, y habló con la diva de sus primeros pasos en la relación con el conductor de Gelatina.

«Yo le hice un chiste picante, a algo que él había subido a sus redes y le hice un chiste de calle, (…) y el picó» recordó Lali. «Después seguimos con algún que otro mensaje hasta que nos conocimos personalmente, eso fue mucho tiempo después» dijo.

«¿Y donde se conocieron?¿Se puede saber» preguntó Moria. «Si, nos conocimos en una juntada de amigos, que yo sabía que el iba a ir» dijo Espósito.

«Lo que no sabía era que medía 1.90, y entró y yo hice (cara de asombro), me pasó por primera vez en la vida, creo que esto debe ser un primer buen indicio, yo soy cancherita, cancherita y cuando entró ese metro noventa al establecimiento donde estábamos… Me sentí nerviosa, me impactó su porte« señaló.

«De lo nerviosa que estaba no le hablé como por 4 horas, se acercaba donde estaba y yo me iba, al punto que habrá pensado ‘Esta es tarad*’ y yo dije ‘¿Qué me pasó, si yo soy re canchera?’ ya después si, le hablé» comentó la cantante.

«Me pasó algo especial con él. Nos enamoramos muy rápido, no me pasaba hace rato» concluyó Mariana.