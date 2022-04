Lali Espósito le grabó un conmovedor mensaje a una niña que sufrió bullying

Lali Espósito se solidarizó con una nena mendocina que sufrió bullying. Días atrás se había viralizado un audio de la pequeña expresando que no quería asistir más a la escuela por las burlas que tenía que soportar. En ese contexto la artista le envió un mensaje y la invitó a uno de sus shows.

“Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sí a vos. Quería mandarte este saludo y mucho amor. Me enteré de que sos hermosa, que te gusta bailar y pintar, que sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica”, inició Lali en un video difundido en redes sociales.

“Quería decirte que sos muy especial, sos una reina total. No hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse. Y uno tiene mucha gente que lo quiere”, continuó la artista.

“Te quiero, te mando un beso, te mando mucha energía. Quiero que la pases bien, que te pongas música, que bailes”, concluyó.

Además, antes de despedirse, invitó a la nena y a su mamá a uno de sus shows. “Te quiero invitar, si podés porque sos de Mendoza, a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires, con tu mamá, para que vengas a pasarla bomba como te merecés, como las reinas merecen, pasarla bien, bailar y divertirse. Te mando un beso y espero verte pronto”, cerró.