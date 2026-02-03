SUSCRIBITE Diario papel
San Antonio Este se viste de carnaval: dos días de fiesta, música y solidaridad en el puerto rionegrino

El sábado 14 y domingo 15 de febrero, la localidad portuaria propone un fin de semana a puro color con disfraces, shows en vivo, gastronomía.

Redacción

San Antonio Este celebra el carnaval con fiesta de disfraces, karaoke y gastronomía solidaria. Foto: Marcelo Ochoa.

San Antonio Este se prepara para vivir un carnaval distinto, de esos que mezclan alegría, encuentro y compromiso. Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas pensadas para compartir en familia, con música, sabores y actividades.

La organización está a cargo de la Junta Vecinal y el Rotary de San Antonio Este, con el acompañamiento del Municipio de San Antonio.

Sábado 14 de febrero – Noche de disfraces en el SUM

La apertura del carnaval será con una verdadera fiesta desde las 21:

  • Fiesta de disfraces.
  • Shows en vivo.
  • Sorteos y buffet.
  • Regalo sorpresa con la entrada.

Organiza: Junta Vecinal

Domingo 15 de febrero – Solidaridad y espectáculo

12:30 – Letras Corpóreas
El mediodía tendrá un fuerte perfil solidario con la Gran Paella organizada por el Rotary San Antonio Este.

21 – Anfiteatro SAE
Por la noche, el carnaval continúa con una propuesta para todos:

  • Shows en vivo.
  • Karaoke.
  • Gran venta de pollo al disco.
  • Feria de artesanos.

Bajo el lema «Viví el carnaval en San Antonio Este: música, sabores, disfraces y solidaridad», el puerto rionegrino invita a sumarse a una celebración que une tradición, verano y comunidad en un mismo fin de semana.


