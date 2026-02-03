San Antonio Este se viste de carnaval: dos días de fiesta, música y solidaridad en el puerto rionegrino

San Antonio Este celebra el carnaval con fiesta de disfraces, karaoke y gastronomía solidaria. Foto: Marcelo Ochoa.

San Antonio Este se prepara para vivir un carnaval distinto, de esos que mezclan alegría, encuentro y compromiso. Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas pensadas para compartir en familia, con música, sabores y actividades.

La organización está a cargo de la Junta Vecinal y el Rotary de San Antonio Este, con el acompañamiento del Municipio de San Antonio.

Sábado 14 de febrero – Noche de disfraces en el SUM

La apertura del carnaval será con una verdadera fiesta desde las 21:

Fiesta de disfraces.

Shows en vivo.

Sorteos y buffet.

Regalo sorpresa con la entrada.

Organiza: Junta Vecinal

Domingo 15 de febrero – Solidaridad y espectáculo

12:30 – Letras Corpóreas

El mediodía tendrá un fuerte perfil solidario con la Gran Paella organizada por el Rotary San Antonio Este.

21 – Anfiteatro SAE

Por la noche, el carnaval continúa con una propuesta para todos:

Shows en vivo.

Karaoke.

Gran venta de pollo al disco.

Feria de artesanos.

Bajo el lema «Viví el carnaval en San Antonio Este: música, sabores, disfraces y solidaridad», el puerto rionegrino invita a sumarse a una celebración que une tradición, verano y comunidad en un mismo fin de semana.