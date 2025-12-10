Video | Después de 10 años, Lali regresa a Roca para la Fiesta de la Manzana 2026: recuerdos, euforia y su icónico show de 2016

Se aproxima el cierre del año y también empieza la cuenta regresiva para la Fiesta de la Manzana 2026 que se celebra cada febrero en Roca. Los preparativos continúan y desde la organización ya revelaron los nombres de los artistas nacionales que arribarán a la ciudad como Lali Espósito, una de las favoritas del público que con su presentación del próximo año, marcará su regreso después de 10 años.

La presentación de Lali en la Fiesta de la Manzana del próximo año no es la primera, la cantante argentina también arribó a Roca para la edición que se realizó en 2016.

Lali Espósito vuelve a Roca después de 10 años. Foto: Fiesta de la Manzana

En aquel entonces la joven cantante tenía 24 años y estaba de gira con su álbum A Bailar, además compartió escenario con uno de los artistas que más presentaciones tuvo en la Fiesta de la Manzana: Abel Pintos.

Lali en la Fiesta de la Manzana 2016

Lali llegó y causó furor en la 50° edición del festival donde fue ovacionada por todo el predio que se llenó pese a que le tocó cantar un día lunes.

La icónica cantante y actriz fue entrevistada exclusivamente en la Fiesta de la Manzana 2016 se mostró agradecida con la convocatoria: «Es el sueño de cualquier artista argentino estar en estos festivales enormes, agradecida de que me hayan convocado», expresó.

Lali en la Fiesta de la Manzana 2016

Su paso por Roca fue al mismo tiempo que terminó de protagonizar la serie televisiva Esperanza Mía, por esta razón en el público se podía apreciar fanáticos de todas las edades y para agradecerles, cantó en vivo la canción «Júrame» que fue parte de la novela.

En 2016, Lali subió al escenario un lunes 8 de febrero.

Para la edición del 2026, Lali se volverá a subir al escenario de la Fiesta de la Manzana y esta vez compartirá escenario Cazzu, otra reconocida cantante y rapera argentina. Ambas serán el broche de oro del evento más esperado del Alto Valle después de la Fiesta de la Confluencia.

Fiesta de la Manzana 2026: los artistas confirmados para cada fecha

Viernes 20: YSY-A y Neo Pistea

La primera jornada constará de referentes de la música urbana y del trap. Dos artistas como solistas de renombre internacional, YSY-A y Neo Pistea están en la primera noche.

Sábado 21: Emanero y Damas Gratis

La segunda fecha contará con referentes de la cumbia en distintos aspectos: Emanero y Pablito Lescano con Damas Gratis.

Emanero estuvo presente en la Fiesta de la Pera 2024 en Allen, y viene de años de éxito en colaboraciones con Valentino Merlo, Ulises Bueno, La K´onga, Kariana, Los Palmeras, entre otros.

Damas Gratis celebró sus 25 años con gira internacional, y dirán presentes en la edición 2026 de la Fiesta de la Manzana. El grupo dirigido por Pablito Lescano brindará su emblemática cumbia villera para cerrar la segunda noche.

Domingo 22: Cazzu y Lali

Dos referentes femeninas del Pop argentino cerrarán el festival.

Cazzu viene de un 2025 de éxitos musicales, con el lanzamiento del álbum «Latinaje» con el videoclip «Con Otra», el cual fue distinguida como el videoclip de artista femenino más visto del año.

Por su parte, Lali cierra el 2025 tras dar show a lo largo del país, incluido Neuquén el 18 de octubre. También participo como jurado en «La voz argentina» y fue premiada con el Premio Gardel por su canción «Fanático».