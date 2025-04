Lali Espósito se emocionó con Mario Pergolini en Vorterix: «¿Cómo vas a terminar la nota así?»

Lali Espósito se encuentra presentando los temas de su nuevo disco y uno de los programas que visitó fue el de Mario Pergolini en Vorterix, que sobre el final de la nota logró hacerla emocionar hasta las lágrimas.

La emoción de Lali Espósito en Vorterix con Mario Pergolini

“Me gustaría que te quedes con esto del final, porque vos en un momento vas a decir, que está súper lindo, ‘yo quiero que me vean íntegra y me siento íntegra’. Pero no muchas estrellas, sobre todo las mujeres y jóvenes, que tendemos a subestimarlas, logran lo que… A mí me llamó mucho la atención cómo te defendieron”, le dijo Mario Pergolini a Lali Espósito en Vorterix.

“Porque demostraste eso, que sos íntegra y que entendieron cómo fue tu camino. No mucha gente lo ha logrado. A Mirtha Legrand le costó, incluso, de grande. Recién ahora alguien le está tirando buena onda a Mirtha. Eso no se logra sino más siendo artista, Lali. Eso se logra con muchas cosas, incluso con discos malos, a lo mejor con series malas o con cosas muy buenas. Poder mostrar que uno es íntegro y que se merece la defensa sin pedirla… La verdad, Lali, yo te felicito que hayas logrado todo eso. Porque todo lo que hiciste artísticamente, en parte, construyó eso”, sumó Pergolini.

Lali lo escuchó muy atenta y terminó muy emocionada, al punto que le cayeron algunas lágrimas y pidió que pusieran su tema “Fanático” para levantar el clima.

Vero Lozano, al ritmo de Lali: «El sueño de mi vida»

Vero Lozano hizo una especial aparición en “SEXY”, el último videoclip de Lali Espósito y se mostró como nunca antes. La conductora de Cortá por Lozano formó parte del elenco que la exCasi Ángeles reunió para representar la sensualidad en su última entrega musical.

Este lunes, Lozano contó en su programa que formaría parte del video de Lali y, con su clásico humor, reveló que tendría un rol alejado de lo que muestra en su día a día: «Se me ven un poco las ‘tetorras’… Tengo transparencias. Es el sueño de mi vida, chicas, soy de la época de MTV», admitió.