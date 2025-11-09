SUSCRIBITE
Yo Como

Cómo hacer matambre arrollado: la comida que no puede faltar en Navidad 

Te contamos el paso a paso para hacer esta comida clásica de las fiestas de fin de año. Te quedará con un sabor y una textura del nivel de un chef.

Redacción

Por Redacción

Matambre arrolado navideño.

Matambre arrolado navideño.

El matambre arrollado es un clásico indiscutido de la mesa navideña argentina. Se sirve frío, es rendidor, colorido y combina a la perfección con las altas temperaturas de diciembre. A continuación, te contamos cómo prepararlo paso a paso para que luzca espectacular en tu cena de fin de año. 

Paso a paso: Cómo hacer matambre arrollado para navidad

Ingredientes 

  • 1 matambre (de unos 1,5 kg aprox.) 
  • 3 zanahorias 
  • 4 huevos duros 
  • 1 morrón rojo 
  • 100 g de espinaca fresca o acelga (opcional) 
  • 2 dientes de ajo picados 
  • 2 cucharadas de perejil picado 
  • Sal, pimienta y ají molido a gusto 
  • 1 cucharada de mostaza 
  • Hilo de cocina para atar 

Preparación paso a paso 

  1. Ablandar el matambre: Si está muy duro, podés dejarlo unas horas en leche o en agua con sal para que se tiernice. 
  1. Preparar el relleno: Pelá las zanahorias y cocinalas hasta que estén tiernas. Herví los huevos y reservá. Lavá las hojas de espinaca y escurrilas bien. 
  1. Condimentar la carne: Estirá el matambre sobre la mesada con el lado interno hacia arriba. Salpimentá y untá con la mostaza. Esparcí el ajo, el perejil y, si querés, una pizca de ají molido. 
  1. Armar el arrollado: Colocá encima las hojas de espinaca, las zanahorias en tiras, el morrón cortado en tiras y los huevos duros enteros. Luego, enrollá con firmeza desde un extremo y atá con hilo de cocina. 
  1. Cocción: Colocá el matambre en una olla grande, cubrilo con agua y agregá sal, laurel y algunas verduras si querés (zanahoria, cebolla, apio). Cociná a fuego medio durante 1 hora y media. 

También podés hacerlo al horno: envolvelo en papel aluminio, ponelo en una fuente con un poco de caldo y cociná a 180 °C por 90 minutos. 

  1. Reposo y presentación: Una vez cocido, dejalo enfriar con un peso encima (por ejemplo, una tabla y algo pesado). Luego llevá a la heladera al menos 4 horas. 
  1. Servir: Cortá en rodajas finas y acompañá con ensalada rusa, caprese o una fresca de hojas verdes con mostaza y miel. 

Podés darle un toque gourmet pincelando el matambre con una mezcla de miel y mostaza antes de cocinarlo. Además de brillo, le aportará un sabor irresistible. 


Temas

Alimentación saludable

arrollado

Navidad

El matambre arrollado es un clásico indiscutido de la mesa navideña argentina. Se sirve frío, es rendidor, colorido y combina a la perfección con las altas temperaturas de diciembre. A continuación, te contamos cómo prepararlo paso a paso para que luzca espectacular en tu cena de fin de año. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios