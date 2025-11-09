Cómo hacer matambre arrollado: la comida que no puede faltar en Navidad
Te contamos el paso a paso para hacer esta comida clásica de las fiestas de fin de año. Te quedará con un sabor y una textura del nivel de un chef.
El matambre arrollado es un clásico indiscutido de la mesa navideña argentina. Se sirve frío, es rendidor, colorido y combina a la perfección con las altas temperaturas de diciembre. A continuación, te contamos cómo prepararlo paso a paso para que luzca espectacular en tu cena de fin de año.
Paso a paso: Cómo hacer matambre arrollado para navidad
Ingredientes
- 1 matambre (de unos 1,5 kg aprox.)
- 3 zanahorias
- 4 huevos duros
- 1 morrón rojo
- 100 g de espinaca fresca o acelga (opcional)
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de perejil picado
- Sal, pimienta y ají molido a gusto
- 1 cucharada de mostaza
- Hilo de cocina para atar
Preparación paso a paso
- Ablandar el matambre: Si está muy duro, podés dejarlo unas horas en leche o en agua con sal para que se tiernice.
- Preparar el relleno: Pelá las zanahorias y cocinalas hasta que estén tiernas. Herví los huevos y reservá. Lavá las hojas de espinaca y escurrilas bien.
- Condimentar la carne: Estirá el matambre sobre la mesada con el lado interno hacia arriba. Salpimentá y untá con la mostaza. Esparcí el ajo, el perejil y, si querés, una pizca de ají molido.
- Armar el arrollado: Colocá encima las hojas de espinaca, las zanahorias en tiras, el morrón cortado en tiras y los huevos duros enteros. Luego, enrollá con firmeza desde un extremo y atá con hilo de cocina.
- Cocción: Colocá el matambre en una olla grande, cubrilo con agua y agregá sal, laurel y algunas verduras si querés (zanahoria, cebolla, apio). Cociná a fuego medio durante 1 hora y media.
También podés hacerlo al horno: envolvelo en papel aluminio, ponelo en una fuente con un poco de caldo y cociná a 180 °C por 90 minutos.
- Reposo y presentación: Una vez cocido, dejalo enfriar con un peso encima (por ejemplo, una tabla y algo pesado). Luego llevá a la heladera al menos 4 horas.
- Servir: Cortá en rodajas finas y acompañá con ensalada rusa, caprese o una fresca de hojas verdes con mostaza y miel.
Podés darle un toque gourmet pincelando el matambre con una mezcla de miel y mostaza antes de cocinarlo. Además de brillo, le aportará un sabor irresistible.
Lee También
Comentarios