Con la llegada del Año Nuevo, muchas personas buscan atraer energía positiva, éxito y prosperidad para el nuevo ciclo. Según el Feng Shui, la elección del color del outfit del 31 de diciembre no es un simple gesto estético: cada tono tiene una vibración energética que puede influir en cómo fluye la abundancia, el dinero y las oportunidades durante el año que comienza.

A continuación, te contamos qué colores usar para atraer riqueza y fortuna en 2026, según los principios del Feng Shui y la energía del nuevo año lunar.

Qué colores usar en el outfit de Año Nuevo para atraer abundancia y riqueza, según el Feng Shui

Dorado: el color de la riqueza y el éxito

Es el tono más poderoso para activar la energía del dinero y la prosperidad material. Representa el brillo del sol, la abundancia y el reconocimiento. Usar prendas o accesorios dorados en la noche de Año Nuevo simboliza la apertura de caminos hacia nuevas oportunidades laborales y económicas.

Tip: combiná dorado con blanco o negro para equilibrar elegancia y poder.

Verde esmeralda: crecimiento y estabilidad

El verde representa el elemento madera, que en el Feng Shui está asociado al crecimiento constante, la renovación y la buena salud económica. Ideal para quienes buscan proyectos duraderos, estabilidad financiera y expansión personal o profesional.

Tip: elegí un vestido, camisa o accesorio verde si querés comenzar el año con bases sólidas y metas claras.

Rojo: energía, pasión y buena fortuna

El rojo es el color más auspicioso en la cultura oriental. Activa la energía del fuego, atrae vitalidad, amor y prosperidad. En Año Nuevo, se usa para alejar lo negativo y abrir paso a nuevas oportunidades económicas y emocionales.

Tip: usá algo rojo aunque sea pequeño (una prenda interior, un detalle o accesorio) para activar la buena suerte.

Blanco: pureza y nuevos comienzos

El blanco representa la claridad, la paz y la limpieza energética. En Feng Shui, se asocia al elemento metal, que potencia el orden y la capacidad de atraer riqueza desde la calma. Es perfecto para quienes buscan comenzar el año sin cargas y con una mentalidad renovada.

Tip: combiná blanco con dorado o plateado para potenciar la abundancia y la armonía.

Azul: oportunidades y sabiduría

El azul, en especial el azul oscuro o turquesa, favorece la introspección, la estabilidad emocional y la atracción de oportunidades financieras basadas en decisiones inteligentes. Representa la energía del agua, vinculada al flujo del dinero y la intuición.

Tip: usá azul si querés un año más equilibrado, con crecimiento profesional y serenidad emocional.

Antes de vestirte, tomá unos segundos para agradecer el año que termina y visualizar lo que querés atraer en 2026. Hacerlo frente a un espejo y decir una afirmación como “La abundancia y la prosperidad fluyen hacia mí con facilidad” multiplica el efecto energético del color elegido.