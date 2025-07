La cantidad de contenido cinematográfico en las plataformas tiene muchas veces la consecuencia de que algunas series o películas quedan sepultadas bajo el radar del algoritmo. Pero si este fin de semana no sabés qué ver y estás buscando algo realmente bueno, estas cinco recomendaciones pueden sorprenderte.

Las cinco películas ocultas en Netflix que son un 10 de 10 y que el algoritmo probablemente no te recomiende

1. Transformers One: Una película animada de Transformers… pero no como te la imaginás

Aunque a primera vista pueda no llamarte la atención, esta propuesta animada ofrece mucho más que acción de robots. Es una historia con corazón, profundidad y una estética impactante. Ideal para darle una oportunidad si buscás algo diferente.

2. Three Identical Strangers: Un documental que arranca tierno… y se vuelve oscuro

Una historia real que comienza de manera entrañable pero que da un giro inesperado hacia lo más inquietante. De esos documentales que no te dejan indiferente y que, según quien lo recomienda, “no me canso de sugerir”.

3. Predestination: Una película de viajes en el tiempo con Ethan Hawke

Pasó desapercibida cuando se estrenó, pero con el tiempo se convirtió en una obra de culto. Ingeniosa, atrapante y con un guion que te mantiene pensando incluso después de los créditos.

4. Empire Records: Un clásico noventoso que es puro confort

Tierna, divertida y entrañable. De esas películas a las que se vuelve una y otra vez porque funcionan como un refugio emocional. Ideal para ver con amigos, en familia o simplemente para levantar el ánimo.

5. El drama de acción definitivo de los 90: Heat

Recientemente incorporada al catálogo de Netflix, esta joya dirigida por Michael Mann reúne a dos gigantes del cine: Robert De Niro y Al Pacino. Pura tensión, actuaciones memorables y escenas que ya son parte de la historia del cine.