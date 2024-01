Las «furiosas» cruzaron duramente a Florencia en Gran Hermano: «Parte del grupo no sos»

Florencia fue duramente criticada por las «furiosas» en Gran Hermano, el grupo que dentro de la casa lidera Juliana. La joven fue increpada por Catalina y Agostina, integrantes de la banda. Le preguntaron si era cierto que en la cena de nominados dijo que ellas eran “malintencionadas y cizañeras”.

“Es que a mí esa cosa de agresividad zarpada no me gusta. Me levanté de la pieza y me fui, me lo dijo Isabel en la mesa, y ella me dijo que ustedes me defenestran cuando me voy”, se defendió Flor.

Tiempo después le aclararon a Florencia que el grupo no quería darle vuelta la cara, sino alejarse un poco porque “no compartían los mismos valores”.

“No te voy a quitar la palabra pero parte del grupo no sos. Si te nominan cagat… muriendo. Te lo digo en serio y se terminó porque careta no soy”, le dijo- sin filtros- Furia a Flor.

“No me junto con el hijo de p… de Lisandro ni me hago la amiga de Sabrina. Me tengo que preocupar por mí, no de la persona que se crea que soy su amiga. Todo el otro grupo es una ver… y ya te vas a dar cuenta», continuó Juliana, visiblemente molesta con la estrategia de juego de Flor, que trató de explicarle que no es parte del “Imperio” y que simplemente está conviviendo.

Gran Hermano: Juliana, otra vez sancionada

Tras la eliminación de Isabel, Furia entró al confesionario de Gran Hermano para avanzar en su estrategia de juego. Ingresó antes que sus compañeros y realizó la nominación espontánea.

El problema es que en medio de los festejos por la salida de Isabel, Catalina y Juliana conversaron a escondidas sobre la estrategia para la próxima nominación.

La conversación que tuvieron ambas jugadoras fue un alerta para Gran Hermano y por esta razón le anuló la nominación espontánea a Juliana y no podrá volver a nominar esta semana.