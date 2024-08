Las otras famosas que habrían estado con Alberto Fernández según Luis Ventura 

El escándalo generado por la filtración de un video que muestra al expresidente Alberto Fernández con Tamara Pettinato en la Casa Rosada sigue generando controversia.

Según el periodista Luis Ventura, la hija de Roberto Pettinato no sería la única figura pública con la que el exmandatario habría intentado entablar una relación.

Alberto Fernández habría repetido este tipo de conducta con otras mujeres famosas

Durante una entrevista para el programa «Socios del Espectáculo», Ventura insinuó que Fernández habría repetido este tipo de conducta con otras mujeres famosas, aprovechando su posición de poder.

«¿Qué le estamos endilgando? ¿Cometió algún delito? No. ¿Se pudo haber enamorado? Pudo«, expresó Ventura, defendiendo a Tamara Pettinato y sugiriendo que el expresidente podría haber utilizado su cercanía con figuras públicas para obtener algún tipo de ventaja.

En un tono provocador, el periodista continuó: «¡¿O ustedes se creen que Tamara era la única?! Si quieren hago la lista», aunque se abstuvo de mencionar nombres específicos. «Ustedes la conocen, y están tan cerca a veces que no se dan cuenta«, agregó Ventura.

Ventura no dudó en señalar que la atracción de estas mujeres hacia Fernández no se debía a su apariencia física, sino a su poder. «¿Qué era lo que seducía? ¿Su barriga? No, ¡el poder! El poder te da un montón de beneficios y también te expone demasiado», afirmó.

Por su parte, la periodista Guadalupe Vázquez aportó más detalles a la controversia, asegurando que Fernández no solo se había obsesionado con Tamara Pettinato al punto de visitarla en su casa, sino que también intentó conquistar a otras mujeres.

«Lo hizo también con otras señoritas que quería conquistar, que les hacía el paseo por la Casa Rosada, almorzaba a solas con ellas y chateaba hasta la madrugada«, reveló Vázquez, exponiendo una posible conducta sistemática del expresidente.