Las redes volvieron a dar por muerto a Topa y tuvo que aclarar que esta vivo «Es la tercera vez que me pasa»

Diego Topa fue tendencia ayer en Twitter ¿El motivo? Lo estaban dando por muerto. No es la primera vez que las redes se hacen eco de la muerte de una celebridad y que resulte ser falso. Tampoco es la primera vez que le pasa a «Topa». Así se lo hizo saber al medio Teleshow, cuando lo llamaron para verificar que este vivo.

“Estoy vivo, me están escribiendo de todos lados. ¡Es la tercera vez que me pasa!” comentó. El presentador argentino se encontraba en el acto de fin de año de su pequeña hija Mitai, a quien tuvo con su pareja hace algunos años mediante un tratamiento de vientre subrogado en Estados Unidos. “Apenas nació mi hija también me mataron” dijo acerca de una de las tantas veces que lo dieron por muerto en las redes.

Además reflexiono acerca del impacto que estas falsas noticias genera en sus seres queridos: “Me llamó desesperada mi mamá, se preocupó un montón de gente. Es horrible todo esto”. Pero también destacó un aspecto positivo: “Con estas cosas te das cuenta cuánta gente te quiere de verdad”.