Laurita Fernández reveló que sintió al enterarse que Federico Hoppe y Maca Rinaldi esperan un bebé

Federico Hoppe y Macarena Rinaldi, serán padres de una nena, el productor Federico Hoppe. Macarena Rinaldi compartió la feliz noticia en sus redes sociales. Cómo Fede Hoppe fue novio de Laurita Fernández ella fue consultada por la noticia y sin dudarlo respondió lo que siente.

Laurita Fernández fue contundente con sus declaraciones.

En este contexto, la protagonista del musical Legalmente rubia estuvo de visita en Ángel responde (Bondi Live) y, como era de esperar, fue inevitable la consulta sobre la novedad por parte del periodista a su invitada.

Indagada por Ángel de Brito sobre si saludó A Hoppe por su paternidad, Laurita respondió: “Hemos hablado por otra cosa, previo a que se sepa, y me lo contó”.

“Estaba súper contento. Me parece que es una pareja consolidada, para mí ya era algo que iba a venir. La casa (convivencia), la pareja… no me sorprendió”, agregó. Y cerró, con una sonrisa plasmada en su rostro y con buena onda: “Me puso muy feliz porque sé que siempre había deseado una familia”.

Maca Rinaldi y Fede Hoppe serán padres: así dieron la felíz noticia

“Nuestra hija viene en camino, fue hermoso enterarnos de su llegada… ¡Qué belleza ese momento que tenemos grabado para siempre en nuestro corazón! Estamos muy emocionados, movilizados y agradecidos por este embarazo tan deseado”, escribieron los dos en sus cuentas de Instagram.