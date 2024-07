Virginia de Gran Hermano es «Legalmente Rubia»: reemplazará a Costa en la obra de teatro

Virginia Demo se convirtió en una de las participantes más queridas por el publico de esta edición de Gran Hermano, destacando por su picante sentido del humor y sus jugados looks. A pesar de haber sido eliminada de la competencia, los fanáticos de «Virqueenia» le siguen mostrando su apoyo en Instagram, donde acumuló más de medio millón de seguidores.

Así, la comediante sigue dando de que hablar y ahora le surgió una gran oportunidad: reemplazará a Costa en la obra de teatro Legalmente Rubia, interpretando el personaje de Paulette. Lo anunció en un vivo de Instagram junto con Laurita Fernández, protagonista de la obra. «Nunca es tarde para ir detrás de tus sueños» expresó Demo en la transmisión.

Virginia Demo será Paulette en «Legalmente Rubia»

Durante la tarde de martes comenzó a rumorearse que Virginia sería el reemplazo de la comediante Costa en la obra basada en el gran éxito cinematográfico. Horas más tarde, fue Laurita Fernández, quien interpreta a Elle Woods quien confirmó la información, mediante un vivo en Instagram acompañada de «Virqueenia».

«Primero te quiero dar la bienvenida y decirte que estamos felices de recibirte, de que te incorpores al equipo. Sos la persona ideal para este personaje» dijo Fernández a su nueva compañera de elenco.

«Yo estoy como loca. Estoy super agradecida y feliz, nunca me imaginé esto» expresó la oriunda de La Plata. «Hoy tuve un primer ensayo, una lectura del guion. Ya estoy estudiando. Estoy super feliz por esta oportunidad, espero estar a la altura de las circunstancias» agradeció Demo.

«Estamos en condiciones. Tengo que estudiar con todo, estoy re entusiasmada. Está buenísimo que me toque un personaje con libertad, le voy a poner mi impronta. Estoy a full porque falta una semana» contó Virginia, quién hará su debut como Paulette el próximo martes 9 de julio, en el Teatro Liceo.

Por qué se bajó Costa de Legalmente Rubia: «Desde febrero que duermo 3 horas por noche»

La salida de la popular artista y comediante Costa, de Legalmente Rubia sorprendió a los fanáticos. Fue Sebastián Perello Aciar, mejor conocido como Pampito, quien contó los detalles de la salida de la panelista y conductora radial.

«Habrían bajado a Costa de Legalmente Rubia, acaba de pasar recién. Habría tenido una reunión en este momento. Dicen que venía con distintos problemas con la producción» afirmó Pampito en vivo por Intrusos (América TV).

«Me cuentan que acaban de separarla de la obra. Estaba muy contenta… ella está con mucho trabajo, está pasando un gran momento laboral. Me cuentan que ella no tomó muy bien la reunión, estaba muy caliente con la decisión» aseguró el panelista. Luego, concluyó: «Me dicen que se sumaron muchas cosas y la producción decidió correrla«.

La actriz decidió dar su versión de la historia y habló con Socios del Espectáculo (El Trece). «Terminé porque no daba más, desde febrero duermo tres horas. Es re triste que hablen así de mi gente, de mis compañeros… somos toda gente de trabajo» expresó Costa.



«No hubo ninguna decisión, yo renuncié. Lo que se dijo es un chimento y no sirve de nada. Si alguien dice eso, se multiplica y nadie habla de mi trabajo. Es re feo que digan eso de mí. No hay que ser cínico respecto a los espacios de trabajo de la gente porque todo vuelve» afirmó tajante la actriz.