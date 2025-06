Susana bancó a Darín: “Fue una estupidez todo lo que se armó”

En medio de la polémica por los dichos de Ricardo Darín sobre el precio de las empanadas durante su paso por la mesa de Mirtha Legrand, Susana Giménez fue consultada y no dudó en dar su opinión. “Me pareció una estupidez. Las que él paga, le cuestan eso. Por supuesto que hay de 16 y de 12 mil, ya estuve viendo”, afirmó la diva.

La respuesta de Susana Giménez: «Se armó una ridiculez nacional»

Fiel a su estilo, Susana minimizó el escándalo mediático: “Por más que Ricardo sea mi amigo, se armó una cosa nacional que fue una ridiculez. El chusmerío no lo soporto más”. Además, evitó referirse a otras figuras como Marley o Viviana Canosa, aunque aclaró que sigue todo lo que ocurre: “De Wanda no sé nada, pero veo todo”.

La conductora se encuentra actualmente en Argentina y sorprendió al mostrarse en redes sociales junto a las autoridades de Telefe, lo que reavivó los rumores sobre su posible regreso a la televisión. En diálogo con Intrusos, confirmó que tiene proyectos en marcha: “Tengo reunión tras reunión. Vamos a hacer algunas cosas, pero no el programa de siempre. No lo voy a contar ahora porque sino me lo copian”.

Aunque no quiso dar demasiados detalles, sí adelantó que tendrá invitados y descartó volver al teatro. “Estoy cansada, quiero viajar. Me voy a Estados Unidos a ver el partido de Messi en Miami, y de paso tengo que pagar cuentas”, dijo entre risas.