Lionel Messi cumple 39 años: récords, emoción y un presente histórico en el Mundial 2026

Este 24 de junio no es una fecha más para el fútbol argentino. Lionel Messi cumple 39 años y lo hace en un escenario que parece sacado de un guion perfecto: defendiendo el título mundial con la Selección Argentina y batiendo récords que parecían imposibles de alcanzar.

Nacido en Rosario el 24 de junio de 1987, el capitán albiceleste llega a este nuevo aniversario consolidado como una de las máximas leyendas de la historia del deporte. Actualmente integra el plantel de Inter Miami y disputa su sexta Copa del Mundo, una marca inédita para un futbolista de su generación.

Un cumpleaños con récord histórico

La celebración llega apenas dos días después de otra actuación memorable. En la victoria de Argentina ante Austria, Messi marcó dos goles y alcanzó los 18 tantos mundialistas, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de los Mundiales masculinos.

Además, el rosarino acumula cinco goles en los primeros partidos del torneo y atraviesa un presente excepcional a pocos días de cumplir 39 años. Su rendimiento volvió a sorprender al mundo y lo posiciona como uno de los grandes candidatos a pelear por la Bota de Oro del certamen.

La vigencia de una leyenda

Mientras muchos futbolistas ya piensan en el retiro a esta edad, Messi continúa siendo determinante tanto en la Selección Argentina como en el fútbol internacional.

Con más de 900 goles oficiales en su carrera, ocho Balones de Oro y decenas de títulos colectivos, el capitán argentino sigue ampliando un legado que lo ubica entre los deportistas más influyentes de todos los tiempos.

Su presente también se explica por el gran nivel que mostró durante las últimas temporadas en Inter Miami, donde continúa siendo la gran figura del equipo estadounidense.

Un Mundial atravesado por las emociones

El cumpleaños encuentra a Messi atravesando días intensos tanto en lo deportivo como en lo personal.

Durante los últimos encuentros del Mundial 2026 se lo vio especialmente emocionado, una situación que diversos medios vincularon con el delicado estado de salud que atraviesa su padre, Jorge Messi. El propio futbolista reconoció que vive momentos de sensibilidad especial mientras intenta disfrutar cada partido junto a sus compañeros.

Del chico de Rosario al ídolo de generaciones

Desde aquel debut profesional en Barcelona hasta la consagración en Qatar 2022, la carrera de Messi estuvo marcada por desafíos permanentes y logros históricos.

Ganó la Copa América, la Finalissima, la Copa del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Selección Argentina. A lo largo de más de dos décadas de carrera, transformó cada récord en una nueva meta.

Hoy, a los 39 años, sigue siendo el líder futbolístico y emocional de la Scaloneta.

Un cumpleaños que paraliza a la Argentina

Como ocurre cada 24 de junio, miles de fanáticos inundaron las redes sociales con mensajes de afecto para el capitán. Este año incluso surgieron iniciativas para que los argentinos le cantaran el feliz cumpleaños de manera simultánea desde distintos puntos del país, reflejando el vínculo único que mantiene con millones de personas.

Mientras el Mundial continúa, Messi celebra un nuevo año de vida haciendo lo que más le gusta: jugar al fútbol. Y, una vez más, demostrando que la edad parece no tener efecto sobre su talento.