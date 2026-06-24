El día más argentino del año: el dato que une a Messi, Riquelme, Duki, Gardel, Fangio y Rodrigo

El 24 de junio es conocido popularmente como «el día más argentino» de todos los tiempos por la increíble coincidencia de nacimientos y fallecimientos de figuras históricas argentinas, que van desde Leo Messi hasta Duki.

Las figuras resultan ser máximos exponentes culturales del país, desde el deporte hasta la música.

El cumpleaños de Leo Messi

El capitán de la Selección argentina y astro del fútbol cumplirá 39 años, en medio de su sexto Mundial y plena concentración. Conocido popularmente como «La Pulga» o «La Cabra», Messi rompió todos los récords posibles en su ámbito: Balones de Oro y un título de campeón del mundo en Qatar 22.

El cumpleaños de Juan Román Riquelme

El histórico jugador de Boca cumplirá 48 años y, al igual que el astro del fútbol Lionel Messi, tiene múltiples reconocimientos en su carrera: varias Copas Libertadores y la Copa Intercontinental ante el Real Madrid.

El cumpleaños de Juan Manuel Fangio

«El Chueco» es una leyenda del automovilismo mundial que nació el 24 de junio y, tras conquistar cinco títulos de Fórmula 1 con cuatro escuderías distintas, en su honor se celebra el Día Nacional del Piloto.

El cumpleaños de Duki

Nacido artísticamente en las batallas de freestyle en las plazas de Buenos Aires, Mauro Ezequiel Lombardo se convirtió en el pionero y máximo referente del movimiento del trap argentino con tan solo 29 años.

El cumpleaños de Ernesto Sábato

El reconocido autor de novelas como El túnel y Sobre héroes y tumbas, Sabato dejó una huella imborrable al dirigir la redacción del informe Nunca más en 1984.

El día que falleció Carlos Gardel

El reconocido tanguero falleció trágicamente en un accidente de aviación en Medellín, Colombia, en el pico más alto de su carrera. En su honor, se conmemora el Día del Cantor Nacional.

El día que falleció Rodrigo Bueno

Al igual que Gardel, «El Potro» cordobés perdió la vida en un accidente automovilístico en la autopista Buenos Aires-La Plata durante el pico más alto de su carrera.