Sergio Lapegüe: “Tengo que irme con una sonrisa, pero me parece que me voy a ir llorando”

Sergio Lapegüe tomó una decisión muy importante en su carrera. Después de 34 años de trabajo en la señal TN y en eltrece, el conductor aceptó la propuesta de América para buscar un nuevo desafío en su carrera.

Sergio Lapegüe expuso los motivos de su renuncia

En diálogo con Pablo Montagna para su programa Pasamontagna de Radio Rivadavia, el periodista habló sobre esta difícil decisión: “Tengo que irme con una sonrisa, pero me parece que me voy a ir llorando. Irme en lo más alto no está mal».

La idea de Lapegüe es hacer algo diferente: “Me voy a reinventar haciendo otra cosa, un magazine tipo show. Va a ser un estilo de Mañanas Informales, creando un nuevo formato», aseguró el conductor, que firmó contrato con América por tres años.

«Este año fui a avisar que me iba. Yo esperaba hacer El Galpón. Fueron cosas que me dolían, y me estaba apagando con las noticias, eran muy duras», se sinceró sobre los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de América.

Sergio Lapegüe comenzará su nuevo programa el 3 de febrero de 2025, a las 10 de la mañana. Si bien el proyecto está aprobado, aún no se sabe cómo estará conformado su equipo.

«La idea es algo en donde participe gente, que sea divertido. Con música y cocina. Es verdad que, por respeto a TN, no quiero competir con ellos. Dije que me sentía raro compitiendo. ‘Tempraneros’ es hasta mío el nombre, es como un hijo. Por eso, me voy a reinventar haciendo otra cosa, un magazine tipo show. Soy muy agradecido de estos 34 años. Terminé haciendo los programas más vistos, habiendo trabajado en todos los puestos. Me voy con una mano atrás y una adelante», explicó Sergio.

«‘Tempraneros’ es muy divertido. La pasamos muy bien, pero está bueno probar un proyecto nuevo. Y también estoy armando un proyecto nuevo musical. Esta nueva propuesta es como que me había comido una zanahoria y ahora me ofrecieron otra. Estoy feliz», continuó el periodista.

«Son muchos años, tantas cosas para decir, y despedirme de ese lugar va a ser muy fuerte. No sé si el canal está preparando algo, no lo sé, pero para mí va a ser un ´hasta luego´ agradecido. Me quiero despedir porque me voy feliz. Tengo que irme con una sonrisa, pero me parece que me voy a ir llorando», cerró el conductor.