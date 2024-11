Franco Colapinto firmó un contrato con una plataforma de streaming: ¿se viene una serie?

La locura por Franco Colapinto sigue creciendo alrededor del mundo y ahora el piloto argentino pasará a la historia tras firmar un contrato con una importante plataforma de streaming.

«Drive to survive» seguirá la vida de Franco Colapinto

Tras su salto al estrellato, Colapinto firmó contrato con Netflix y formará parte de la séptima temporada de la exitosa serie “Drive to Survive”. El joven corredor de 21 años pasó de ser un “suplente” de Fórmula 1 de Williams a ser un ídolo para miles de argentinos.

El furor por el piloto nace a raíz de que es el primer argentino en décadas en correr en esa categoría y su constante comparación con el corredor fallecido en 1994, Ayrton Senna, quien inspiró una serie publicada en la misma plataforma que convocó al argentino.

Desde su debut en Williams, Colapinto logró mantenerse vigente en el ojo público tras sus divertidas declaraciones, su encuentro con famosos, sus interacciones con periodistas y su polémica vida amorosa.

Drive to survive seguirá la vida de Franco Colapinto en su séptima temporada, mientras que las marcas siguen peleando por tenerlo en sus campañas.

El enojo del papá de Franco Colapinto después de ver a su hijo con la China Suárez

La revelación sobre el encuentro de Franco Colapinto y la China Suárez fue más allá de los memes en Twitter y generó que los fanáticos apunten contra ambos.

Por el lado de la China, se la criticó por su manera de relacionarse con hombres más jóvenes, recordando su vínculo con Rusherking (24 años) y los rumores que la relacionaban con Lauty Gram (22 años) y Marcos Ginocchio (25 años). En este sentido, muchos usuarios bromearon sobre el hecho de que cuando la China tuvo a su primera hija con Nicolas Cabré, el corredor profesional recién estaba cumpliendo 11 años.

Sin embargo, llamativamente esta vez la mujer no fue la única criticada. Por su parte, muchos fanáticos de la promesa de Fórmula 1 apuntaron contra el corredor por “desviarse” de su carrera profesional y no enfocarse en llevar a la Argentina a lo más alto del automovilismo.

En este contexto, la periodista que grabó a ambos contó que en la familia Colapinto hay un fuerte enojo con Franco por el video y la salida romántica con la actriz. Según Magali Seca, la influencer que los encontró in fraganti, el papá del joven de 21 años, Aníbal Colapinto, no estaría para nada de acuerdo con la posible relación de su hijo, de la cuál el corredor no hizo ninguna aclaración.