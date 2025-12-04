Los días de Tini Stoessel en Miami y el romántico gesto de Rodrigo De Paul

Tini Stoessel compartió un carrete de fotos de sus días en Miami, donde disfruta del tiempo libre rodeada de amigos y acompañada por su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul.

Con emojis de caracoles y corales, la artista posó luciendo un bikini colorido que destacó su figura y su estilo veraniego. Entre las postales, Tini dejó una pista sobre lo que está preparando: en una de las imágenes se la ve saliendo de su tráiler de maquillaje, una señal clara de que un nuevo videoclip está en camino.

La cantante también mostró momentos familiares, como la celebración del cumpleaños de su padre, Alejandro Stoessel, el pasado 26 de noviembre.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la pareja convive en una lujosa mansión en Miami Shores, una exclusiva zona residencial de Miami-Dade valuada en 3,7 millones de dólares.

El romántico gesto de Rodrigo De Paul

En el carrete, Tini incluyó una foto de un regalo que le dejó el futbolista en la casa que comparten. La pareja atraviesa un gran momento y los rumores de casamiento vuelven a tomar fuerza.

“Porque mis días con vos son más lindos. Gracias. Te amo”, decía el mensaje escrito a mano que De Paul le habría dejado, acompañado por una rosa roja, un detalle que la artista no dudó en compartir con sus seguidores.