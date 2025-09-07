Los edulcorantes artificiales que podrían acelerar el deterioro cognitivo en menores de 60 años

Cada vez hay más preocupación sobre algunos productos con alto contenido en azucar. A esto también se le suman los productos que no solo están presentes en las clásicas bebidas light o sin azúcar, sino también en yogures y en una amplia variedad de alimentos ultraprocesados.

Los alimentos podrían acelerar el deterioro cognitivo en menores de 60 años

La neuropsicóloga Lucía Crivelli detalló que ingerir una lata de gaseosa light por día ya puede considerarse un consumo alto, con impacto directo en la memoria y la fluidez verbal. Incluso quienes mantienen un consumo moderado podrían experimentar un deterioro del 35% en estas funciones cognitivas.

“El edulcorante altera procesos de neurodegeneración y genera inflamación en el cerebro, lo que le da un efecto de neurotoxicidad”, sostuvo. A diferencia de los edulcorantes, los alimentos ultraprocesados afectan otras áreas, como las funciones ejecutivas, que están relacionadas con el razonamiento, la secuenciación y la velocidad del pensamiento.

¿Cuál sería el único edulcorante apto de consumir?

La especialista aclaró que la stevia no fue incluida en la evaluación, por lo que los resultados no la contemplan.

Ante este panorama, Crivelli recomendó optar por alimentarse de la manera más natural posible, priorizando frutas y alternativas como la miel para endulzar, en lugar de depender de productos industriales.

“Es un efecto fuertísimo que nos obliga a repensar la forma en la que comemos”, concluyó.